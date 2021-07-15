Украина договорилась о безвизе с одной из колоритных стран Южной Америки

Украина договорилась о безвизе с одной из колоритных стран Южной Америки

Соглашение о безвизе из Перу вступит в силу после завершения всех необходимых процедур.

Украина подписала соглашение о безвизе из Перу. Соответствующий документ подписали 15 июля глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и Украине по совместительству Альберто Эфраин Уилфред Салас Бараона.

Об этом говорится на сайте правительства.

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Отныне граждане Украины и Перу могут приезжать в страны до 90 дней в течение 180 дней без оформления визы. Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Кроме того, для Украинской останется возможность осуществления безвизовых туристических поездок в Перу до 183 дней в году, нужно лишь для подтверждения иметь соответствующие документы.



"МИД системно работает над увеличением возможностей для путешествий украинском и открытие Украины для мира. Расширение безвиза из Перу увеличит количество контактов между людьми, будет способствовать новым культурным, профессиональным, бизнес-контактам между нашими странами", — отметил митро Кулеба.

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Стороны также обсудили перспективные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества между Украиной и Республикой Перу.

Напомним, что в 2020 году, даже несмотря на карантин, более 11 млн 250 тысяч граждан Украины смогли попасть за границу. В прошлом году украинцы совершили путешествий в 123 стран мира.

Как сообщалось, летом прошлого года Украина и Гренада договорились о безвизовом режиме.

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