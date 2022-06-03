Украина договорилась с американской компанией Westinghouse о строительстве еще 4 энергоблоков

Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric Company подписали три соглашения об усилении сотрудничества между компаниями.

Речь идет о строительстве новых энергоблоков АЭС и увеличении объемов поставок ядерного топлива.

Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Украины.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, заключенные между Энергоатомом и Westinghouse договоренности являются "очередным мощным шагом на пути энергонезависимости Украины и ее безуглеродного будущего".

Отмечается, что будет увеличено количество энергоблоков АЭС с 5 до 9. Кроме того, они будут строиться по технологии АР1000. Это реакторы нового поколения с лучшими в области эксплуатационных характеристик и возможностью работать в режиме маневрирования.

"Мы осовременим наш парк атомных энергоблоков, которые будут производить чистую, безопасную и надежную энергию без влияния россии. В перспективе Украина может стать ключевым экспортером электроэнергии в Европу", — подчеркнул Галущенко.

Кроме того, "Энергоатом" и Westinghouse договорились увеличить объемы поставок американского ядерного топлива для всех украинских АЭС. Речь идет об обеспечении топливом имеющихся энергоблоков и тех, которые будут построены в Украине в рамках сотрудничества. Топливо будет поставляться с производственной площадки Westinghouse в Швеции. При этом производство компонентов будет происходить именно в Украине на базе одного из обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом".

Следует отметить, что американская компания подтвердила намерение создать инженерно-технический центр Westinghouse в Украине, который будет заниматься сопровождением строительства и эксплуатации энергоблоков АР1000 в Украине и будущей программой вывода из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС.

"Создание совместного с Энергоатомом мощного инженерно-технического центра Westinghouse в Украине мы рассматриваем как доверие и признание высокого уровня отечественной ядерной науки, квалификации украинских инженеров-атомщиков и мощный фундамент развития ядерной энергетики Украины на десятилетие вперед на основе самых современных технологий. Уверен, что мы оправдаем это доверие. Благодарю наших американских партнеров за многолетнее плодотворное сотрудничество и надежную поддержку Украины во время войны", — отметил Герман Галущенко.

Напомним, оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу. На АЭС в Энергодаре находится около 500 кафиров и есть взрывчатка.

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