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На фоне растущей угрозы со стороны России израильская компания Pluri заключила соглашение с украинским банком крови для создания запасов средства экстренной помощи в случае радиационного облучения. Это средство изготовлено из клеток, выращенных из донорских плацент.

Об этом пишет The Times of Israel.

Приблизительно через две недели после попадания российского дрона в защитное сооружение над Чернобыльской АЭС, израильская биотехнологическая компания Pluri (разработчик клеточной технологии на основе плаценты) заключила соглашение с Украиной о помощи в формировании экстренного реагирования на угрозу смертельной радиационной болезни.

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Так, компания Pluri подписала эксклюзивное соглашение с украинским банком пуповинной крови «Гемафонд» о создании запасов и распространении клеточной терапии на основе плаценты — PLX-R18 — в качестве потенциального средства для лечения острой радиационной болезни.

Это состояние, известное как острый радиационный синдром кроветворной системы (ГРС-КС), возникает после воздействия высоких доз ионизирующего излучения, например во время ядерной атаки или аварии. Разрушается костный мозг и кроветворные клетки, что приводит к тяжелой анемии, инфекциям и кровотечениям.

Без эффективного лечения смерть может наступить в течение четырех-восьми недель.

Что известно о лекарстве от радиации компании Pluri?

В последние 20 лет компания Pluri разрабатывала 3D-технологии, имитирующие взаимодействие клеток между собой и с организмом. В основе технологии — стволовые клетки из плаценты, которую женщины добровольно предоставляют после кесарева сечения. Клетки выращиваются в специальном 3D-биореакторе, воспроизводящем условия человеческого тела.

В биореакторе клетки прикрепляются к каркасу, начинают «общаться» между собой, размножаются и выделяют белки. Pluri заявляет, что одна плацента может дать миллиарды клеток и потенциально лечить более 20 тыс. пациентов.

«В результате мы получаем флакон с определенной дозой клеток. После инъекции в мышцу клетки стимулируют организм к восстановлению кроветворения и уменьшают влияние облучения«, — объяснил коммерческий директор Pluri Нимрод Бар Цви.

Это средство стимулирует выработку всех трех типов кровяных клеток: лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов.

Согласно условиям соглашения с «Гемафондом», при условии привлечения государственного или частного финансирования, компания Pluri изготовит первоначальный объем в 12 тыс. доз PLX-R18. Это позволит помочь 6000 пациентам. Препарат будет храниться в «Гемафонде» и будет доставлен в медицинские учреждения в случае необходимости.

Pluri и «Гемафонд» намерены провести клинические испытания в Украине и получить соответствующие разрешения Министерства здравоохранения на использование PLX-R18 в качестве официального средства в случае радиационной катастрофы. Ожидается, что партнерство может принести обеим сторонам более 100 млн дол. прибыли.

«Наши криохранилища и логистика хорошо подходят для введения PLX-R18 в систему готовности Украины к радиационным катастрофам. Мы надеемся, что это останется только мерой пресечения, но готовы к действиям в случае чрезвычайной ситуации«, — заявил основатель „Гемафонда“ Ярослав Исаков.

Pluri сообщила, что PLX-R18 прошел успешное тестирование на животных и людях. В одном из исследований выживаемость после облучения выросла с 29% в группе плацебо до 97% в группе, получившей препарат.

Применение PLX-R18 за 24 ч. до облучения и повторное применение через 72 ч. после этого дало 74% выживаемости против только 4% в контрольной группе.

Напомним, в ночь на 14 февраля российский дрон «Шахед» с фугасной боевой частью попал в укрытие ЧАЭС, нанеся существенные повреждения. Пожарные боролись с тремя очагами тления. Обошлось без радиационного выброса.