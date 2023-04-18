Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита зерна: когда разблокируют

Украинское правительство ожидает официальную коммуникацию от польской стороны по техническим аспектам транспортировки украинской продукции по территории Польши.

Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита продовольствия и зерна через территорию страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

18 апреля, Польша и Украина возобновили переговоры по транзиту украинского продовольствия и зерна.

В результате обсуждений странам удалось достичь договоренностей по транзиту украинского зерна через Польшу.

"По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с пятницы, 21 апреля, на субботу, 22 апреля, текущего года", — сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус отметил, что его стране удалось разработать механизмы, чтобы во время транзита зерно не оставалось в Польше. Он уточнил, что для этого будет введена специальная система мониторинга.

"Перевозки украинского зерна через Польшу будут опломбированы электронными пломбами из GPS", — добавил Телус.

Напомним, более 350 грузовиков стоят в очереди на пункте пропуска Рава-Русская во Львовской области из-за запрета Польши импортировать с/х продукцию из Украины, говорится в ТСН.

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