Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита зерна: когда разблокируют

Украинское правительство ожидает официальную коммуникацию от польской стороны по техническим аспектам транспортировки украинской продукции по территории Польши.
Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита продовольствия и зерна через территорию страны.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
18 апреля, Польша и Украина возобновили переговоры по транзиту украинского продовольствия и зерна.
В результате обсуждений странам удалось достичь договоренностей по транзиту украинского зерна через Польшу.
"По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с пятницы, 21 апреля, на субботу, 22 апреля, текущего года", — сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус отметил, что его стране удалось разработать механизмы, чтобы во время транзита зерно не оставалось в Польше. Он уточнил, что для этого будет введена специальная система мониторинга.
"Перевозки украинского зерна через Польшу будут опломбированы электронными пломбами из GPS", — добавил Телус.
Напомним, более 350 грузовиков стоят в очереди на пункте пропуска Рава-Русская во Львовской области из-за запрета Польши импортировать с/х продукцию из Украины, говорится в ТСН.
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