В ВСУ предложили, сколько людей нужно мобилизовать от каждой области

Украинская армия требует пополнения, по крайней мере, на 10 тысяч человек от каждой области.

Об этом в комментарии "24 Канала" отметил майор ВСУ Егор Чечеринда.

По словам военнослужащего, в последние два года армия РФ стала более профессиональной. Россияне учатся, а Украина слишком долго работает над законопроектом о мобилизации.

"За эти два года их армия стала профессиональной. Надо осознать, что по ту сторону фронта воюют не дураки. Нашему войску нужны люди", – заявил он.

Егор Чечеринда предположил, что около 10 тысяч человек можно мобилизовать из каждой области.

"Учитывая масштабы нашей страны, если рассмотреть области и отвергнуть оккупированные регионы, остается 23.250 тысяч (нужно в армии – ред.) – значит по 10 тысяч человек из каждого региона. Я думаю, это количество людей, которое можно мобилизовать за несколько месяцев. У нас достаточно большая страна и достаточно патриотических, военнообязанных людей", – сказал Чечеринда.

Уклонистов, незаконно пересекших украинскую границу, майор ВСУ назвал "де-факто преступниками".

"У нас, к сожалению, исчез этот патриотический тезис, что мужчина должен защитить семью, город, государство. У нас перестало быть модно защитником. В отдельных случаях есть. Но нет общенационального духа. Зато модно быть уклонистом. Я вижу видео как вести себя на ВЛК, как переплыть Тису, сколько заплатить за справку. Уклонение – это преступление в условиях войны", – добавил он.

Тем временем эпопея вокруг мобилизации в Украине продолжается. Смотрите на ютуб-канале ТСН: МОБИЛИЗАЦИЯ ПО-НОВОМУ: стало известно, какие правки хотят внести в законопроект!

Напомним, что на проведение мобилизации 2024 года в бюджете заложено около 720 млрд грн расходов.

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