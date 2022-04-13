Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС уже в ближайшее время – Зеленский

Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС уже в ближайшее время – Зеленский

Глава государства говорит, что уже сейчас пора задумываться о послевоенном восстановлении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС уже в ближайшее время.

Об этом глава украинского государства сказал в обращении к парламенту Эстонии сегодня, 13 апреля.

Также он отметил, что уже сейчас следует задумываться о послевоенном восстановлении Украины.

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"Должны думать уже сейчас и о послевоенном восстановлении нашей страны. Когда Россия проиграет, а это произойдет непременно, нужно будет доказать и России, и всем другим потенциальным реваншистам в мире, что война не приведет к реализации запланированного", — сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что Украина уже сотрудничает с Эстонией в области цифровизации.

"Уже демонстрируем другим европейским странам преимущества современных цифровых систем, в том числе и в государственном управлении. После войны это станет еще более актуальным, я уверен. Для возобновления нормальной работы государственных институций и местных властей. Для возвращения компаний. Для киберзащиты Украины и всей, еще раз говорю, всей Европы", — подытожил Зеленский.

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