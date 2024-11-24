Украина должна получить защиту от ракет типа "Орешник" — глава МИД Украины

Применение баллистических ракет средней дальности для ударов по Украине является "типичным шантажом" стран Запада со стороны президента государства-агрессора Владимира Путина.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сабига призвал западных партнеров не поддаваться на этот шантаж и поддержать Украину соответствующими противоракетными системами.

"Путин пытается всех отпугнуть от поддержки Украины. Партнеры Украины должны действовать с точностью наоборот: отклонить шантаж, усилить поддержку и укрепить воздушный щит Украины системами, способными перехватывать такие ракеты”, — написал он на платформе Х (бывший Twitter).

Напомним, в пятницу, 22 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с военным руководством объявил о серийном производстве баллистических ракет "Орешник". По словам Путина, именно эта ракета была накануне применена во время атаки на украинский город Днепр.

"Ракета "Орешник" и таинственные жесты Путина: почему руки остались неподвижными — Bild

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