Украина должна прийти к производству ПВО: главное из обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский

Украина делает решительные шаги по усилению защиты своего неба. Среди главных приоритетов – создание надежного «воздушного щита» и налаживание собственного производства систем противовоздушной обороны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении к украинцам в субботу, 6 сентября.

Президент подвел итоги активной дипломатической недели, сообщив о результатах работы Украины с партнерами на всех уровнях. Он отметил, что география поддержки охватывала Европу, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Японию, а к коалиции желающих присоединились уже 35 стран. Уже 26 стран предоставили Украине содержательные гарантии безопасности, касающиеся финансирования армии, а также поддержки на земле, в небе, на море и в киберпространстве.

Новые производства оружия и самообеспечения

Одним из главных приоритетов сотрудничества с партнерами стало создание новых совместных производств оружия. Президент сообщил, что впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны. На этом предприятии будут производить компоненты для украинских ракет и дронов.

Говоря об успехах отечественного оборонно-промышленного комплекса, Зеленский привел впечатляющий показатель развития отрасли.

«За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, какое у наших воинов — это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей», — отметил президент.

Приоритет – защита неба

Среди целей, которых Украина стремится достичь, есть производство систем противовоздушной обороны. По словам Зеленского, это важный вызов.

«Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире», - заявил президент.

На следующую неделю запланирована активная работа, в частности, подготовка к встрече в формате «Рамштайн» и увеличение вкладов партнеров в программу PURL, которая позволяет Украине покупать американское оружие. Главным приоритетом остается усиление защиты неба от российских дронов и ракет, учитывая ежедневные обстрелы украинских городов.

Напомним, Зеленский анонсировал новые планы по ПВО для Украины, которые обсудил с Макроном и Трампом. Президент сообщил, что обсуждал новую, ранее неизвестную концепцию усиления противовоздушной обороны.