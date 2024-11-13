Украина должна продолжить мобилизацию в 2025 году, чтобы держать оборону — Умеров

Министр обороны Украины стремится "изменить парадигму", тогда служить в армии будет честью, а мобилизация не будет восприниматься как "бусификация".

В Украине в 2025 году мобилизация будет продолжаться, ведь это необходимо для обороны и выполнения военных целей.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал во время собрания Европейской бизнес-ассоциации 12 ноября.

В то же время, по словам Умерова, в Минобороны "услышали, что экономика нуждается в резервировании", поэтому там всегда будут "открыты к аргументам бизнеса".

"Мы уже помогли сделать резерв, но если нужно еще резервировать, то нужно прийти и вместе пообщаться, и мы поможем", — сказал Умеров.

Напомним, ТЦК не будут воевать. Об этом сообщил спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин. По его словам, это гражданские лица, поэтому люди могут условно образовать строительные бригады. Также он отметил, что в отношении военнослужащих ТЦК, то приказа об их расформировании нет.

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