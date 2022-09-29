Украина должна стать военным государством, по аналогии с Израилем – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с главным раввином Украины Моше Реувеном Азманом.

Об этом сообщает пресс-служба главнокомандующего.

Залужный рассказал, что получил от раввина благословение на победу и "искренние слова поддержки в адрес Украины и ее Вооруженных Сил в сопротивлении российской агрессии".

"Наши народы знают, что такое борьба за выживание. А эта война не что иное, как борьба украинского народа за свое существование.

В День Памяти трагедии Бабьего Яра до боли трудно говорить о его повторении в Мариуполе, Буче, Ирпене, Изюме и других городах. Эта война показала, кто есть на стороне добра, а кто олицетворением зла. Ребе Моше Реувен Азман четко говорит, что сегодня именно Россия является фашистским государством. А его авторитетное мнение много значит в современном мире", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Залужный считает, что в условиях такого соседства Украина должна стать, по аналогии с Израилем, военным государством.

Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

"Мы посвятили разговор обсуждению вопросов назначения военного капеллана иудея и обеспечения духовных потребностей военнослужащих. Искренне благодарен за лечение наших раненых воинов в Израиле и оказанную гуманитарную помощь", — подытожил он.

В свою очередь, главный раввин в честь праздника Рош Га-Шана и Йом-Киппура, вручил шофар (еврейский ритуальный музыкальный инструмент. – Ред.) в качестве подарка генералу Залужному – "человеку, чье имя любой гражданин Украины произносит сегодня с восхищением и благодарностью".

Напомним, что Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Главнокомандующий ВСУ получил заверения в дальнейшей поддержке Североатлантического альянса.

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