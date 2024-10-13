"Украина допустила стратегическую ошибку": Жданов — о Курской операции

Вместе с тем Жданов отмечает, что в военном смысле эта операция была полезна.

Украина допустила ошибку после начала операции в Курской области. Следовало бы на подконтрольные территории региона пригласить РДК и Легион "Свобода России". Тогда диктатор РФ бы понял, что это серьезно.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Главреду".

"В Курской области мы допустили стратегическую ошибку политического характера — мы гарантировали, что не будем аннексировать Курскую область. Входя туда, мы сказали, что нам чужие территории не нужны, мол, попугаем и отдадим. Путин понял, что Курская область никуда не денется. Все было бы иначе, если бы мы промолчали, а еще лучше — пригласили бы на подконтрольные территории Курщины РДК и Легион "Свобода России". Пусть бы вывешивали там свои знамена и объявляли о создании "новой России". Вот в этом случае Путин бы рвал и метал", — считает Жданов.

Теперь же "фюреру" Путину нечего спешить и вытеснять украинские войска с территории Курской области. Вместе с тем Жданов отмечает, что в военном смысле эта операция была полезна. Ведь украинские военные сковали часть сил противника — группировку в количестве 35-38 тысяч человек.

"Полноценная общевойсковая армия РФ нам бы наделала много нервов на восточном фронте, а так она воюет в Курской области и громит свою же территорию вместе с российскими гражданами, что создает общественный резонанс", — говорит Жданов.

Напомним, россияне пытаются вытеснить украинские силы из Курской области до того, как плохие погодные условия осенью и в начале зимы начнут ограничивать маневр на поле боя.

Читайте также: