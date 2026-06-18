Путин / © Associated Press

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Дальнобойная кампания Украины против российской энергетической инфраструктуры продолжает ослаблять нефтяной сектор РФ. Удары приводят к дефициту бензина по всей стране, затрудняют добычу сырой нефти и заставляют Кремль изменять экспортную политику.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

По данным российского независимого издания The Bell, по состоянию на 16 июня уже 53 региона РФ и все пять оккупированных территорий Украины ввели ограничение на продажу бензина для частного транспорта. В 18 регионах действует лимит – не более 50 литров на одну заправку. В то же время, еще в 11 регионах официальных ограничений нет, однако там также фиксируют дефицит горючего.

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Украинские удары оказывают влияние и на ключевые показатели нефтяной отрасли. По данным Международного энергетического агентства, в мае 2026 года добыча сырой нефти в России снизилась до 8,7 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на 5% меньше, чем в прошлом, и на 10% ниже запланированного уровня.

В то же время, Россия пытается компенсировать потери, наращивая экспорт сырой нефти. В мае он вырос до 5,2 миллиона баррелей в сутки — почти на полмиллиона больше, чем год назад. Аналитики объясняют это тем, что Кремль вынужден приоритезировать поставки горючего на внутренний рынок, а излишки сырой нефти направляется за границу.

По информации Bloomberg, в период с середины мая по середину июня средний экспорт достиг 3,83 миллиона баррелей в сутки — это самый высокий показатель в 2026 году. Впрочем, уже в начале июня поставки начали снижаться.

Дополнительно ситуацию усложняют ограничения в рамках соглашений ОПЕК: в мае Россия добывала в среднем 9,01 миллиона баррелей в сутки – почти на 700 тысяч меньше установленной квоты.

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При этом страна накапливает нефть: на танкерах в море находится более 120 миллионов баррелей, что примерно на четверть больше, чем в апреле.

Российские провоенные блоггеры признают, что рост экспорта частично связан с сокращением возможностей переработки нефти после украинских ударов.

Отдельным фактором риска стало решение США не продлевать исключения из санкций в отношении российской нефти на судах в море после 17 июня. Это может еще больше усложнить экспорт для уже загруженных танкеров.

Аналитики отмечают, что в 2026 году Украина значительно нарастила дальность, частоту и интенсивность ударов по энергетическим объектам в глубине России. Это системно влияет на несколько направлений — внутреннее обеспечение топливом, экспорт и перерабатывающие мощности РФ.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов вернуть санкции против российской нефти . Речь идет об ограничениях, которые могут ударить по одному из ключевых источников доходов РФ – экспорту нефти. По словам Трампа, США пойдут на этот шаг, если Россия не изменит свою политику и продолжит агрессивные действия. В Белом доме отмечают, что санкции остаются одним из главных инструментов давления на Кремль. Новые ограничения активно обсуждаются на международном уровне на фоне войны России против Украины.

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