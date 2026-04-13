Украина дважды вышла в открытый космос во время войны: как это возможно

Украина выходила в открытый космос

Украина выходила в открытый космос во время полномасштабной войны. В будущем планируется создать даже Космические Силы.

Выйти в открытый космос удалось уже дважды. Об этом сообщил председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский для РБК-Украина.

Украина дважды выходила в открытый космос во время войны

По словам Вениславского, подразделениям ГУР дважды удалось вывести ракетоносители в космос. В первый раз это удалось на высоту более 1000 км. Вторая попытка завершилась выведением ракетоносителей на высоту 204 километра.

Украине удалось добиться уникальных наработок. Теперь у страны есть технические возможности для противодействия атакам врага и поражения средств нападения в космосе. Однако необходимо вложить средства в качественную оснастку и разработку.

На полноценное развертывание Космических Сил может потребоваться 3-5 лет.

Запуски не были экспериментальными — это была задача руководителей ГУР. Помимо уникальных технических результатов удалось выполнить и военные задачи.

«У нас есть ракеты, о которых почти никто не знает, способные наносить удары по территории врага на расстоянии до 500 километров и лететь на гиперзвуковых скоростях», — заявил Федор Вениславский.

Такие ракеты могут использоваться и в космическом пространстве.

Из интервью стало известно и еще об одном успехе — Вениславский поделился, что рабочая группа смогла осуществить запуск ракетоносителя с транспортного самолета на высоте около 8 тысяч метров. Потенциально ракетоноситель может быть использован для выведения на орбиту разных космических аппаратов.

Это второй такой запуск в мировой истории и первый на европейском континенте. Высота запуска украинского ракетного носителя стала рекордом, потому что обошла результат США середины 70-х годов.

Что известно об украинских Космических войсках

В планах правительства есть создание Космических войск. Для этого в прошлом году зарегистрировали законопроект 13255. По идее, Космические войска предлагают создать в составе ВСУ.

Вениславский пояснил, что РФ уже дважды применяла Орешник против Украины, и эти атаки частично являются орбитальными бомбардировочными системами. Украина стала первой страной, против которой было применено подобное оружие.

После этого стало ясно, что мощностей, которые могли бы срывать подобные атаки, в стране нет. Поэтому было решено создавать свою космическую разведку. Инициативу поддерживают глава Минобороны и Главнокомандующий ВСУ.