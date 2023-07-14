Украина двигается к стандартам ЕС со скоростью света — посол при Евросоюзе

Украине будет проще на этапе переговоров по вступлению в Евросоюз, поскольку этот процесс фактически начался еще в 2014 году.

Украина двигается со скоростью света в контексте стандартов ЕС.

Так евроинтеграционные реформы прокомментировал посол Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов в интервью "Украинскому радио".

По его словам, "наверное, ни одна страна так быстро не двигалась к этапу начала переговоров" о вступлении в ЕС как Украина.

"Если вспомнить, что заявку мы подали в конце февраля 2022 года, уже через несколько месяцев, в июне, получили статус кандидата и в конце этого года ожидаем начала переговоров, то в контексте стандартов ЕС мы двигаемся со скоростью света", – сказал посол.

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Комментируя так называемую устную оценку выполнения критериев Еврокомиссии, Ченцов отметил, что факт полного выполнения только двух критериев "не должен вызывать ни разочарования, ни неудовлетворения".

"Напротив, у нас на сегодняшний день есть достаточно четкое понимание, что следует сделать для перехода к следующему этапу", — отметил он.

Ченцов предполагает, что Украине будет проще на этапе переговоров о вступлении в Евросоюз, поскольку этот процесс фактически начался еще в 2014 году в рамках выполнения Соглашения об ассоциации.

"Даже к подписанию этого Соглашения в 2014 году мы уже адаптировали значительную часть нашего законодательства, и сейчас нам будет проще завершать эту адаптацию по сравнению с ситуацией до подписания Соглашения", — объяснил дипломат.

По его словам, Еврокомиссия должна провести скрининг украинского законодательства, чтобы понять, на каком этапе Украина находится по состоянию на начало переговоров и по каждому из 35 разделов определить задачи.

Напомним, ранее президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что переговоры по членству Украины в ЕС могут начаться уже во время декабрьской встречи Европейского Совета.

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