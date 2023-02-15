"Украина движется к победе": Зеленский намекнул на важность нынешней весны

Украинский президент рассказал об оборонных и экономических вопросах, которые рассматривались 15 февраля с прицелом на будущую весну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности весны в этом году, которая должна стать началом на пути к украинской победе.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в среду, 15 февраля.

“Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе. Это касается подготовки наших Сил обороны, поставок оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне. Любые попытки России перехватить инициативу должны быть сломлены. И я уверен, что мы это сделаем”, – заверил он.

По словам Зеленского, враг в этой войне теряет столько своих солдат, что "по всей России скоро будет сложно найти, например, морпеха". Главной задачей он назвал сделать так, чтобы у оккупантов исчезло желание удерживать захваченные территории.

Об экономических вопросах

Президент Зеленский рассказал об экономическом совещании, которое также касалось подготовки к весне. Были рассмотрены многие вопросы, в частности, в аграрном секторе – очень острый вопрос гуманитарного разминирования земли.

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"На уровне Кабинета Министров создана межведомственная рабочая группа, которая обеспечит активизацию этой деятельности — очистка грунтов от неразорвавшихся мин и снарядов", — сообщил президент.

По словам украинского лидера, правительство готовит новые меры по дерегуляции украинской экономики. Бизнесу обещают отмену разных бюрократических разрешений и лицензий.

Также на правительственном уровне готовятся мероприятия по созданию новых рабочих мест, чтобы украинцы возвращались домой из-за границы.

О международном сотрудничестве

Президент Зеленский рассказал о содержательном разговоре о евроинтеграционном направлении во время визита премьер-министра Швеции.

"Именно Швеция сейчас председательствует в Евросоюзе, и у нас есть и необходимое лидерство, и необходимая воля для того, чтобы уже в этом году иметь переговоры по членству", — подчеркнул он.

Также со шведским премьером обсудили дальнейшую оборонную помощь.

“Наши защитники и защитницы очень ожидают шведские "Арчеры" — одну из сильнейших артиллерийских систем. И "Арчеры" точно помогут нашим воинам”, – пообещал президент.

В этот же день Зеленский провел переговоры с президентом Азербайджана.

“Поблагодарил его за искреннее желание мира для Украины, за гуманитарную поддержку нашего государства и за мудрый взгляд на защиту международного права. Договорились сотрудничать в глобальных институциях”, — сообщил украинский лидер.

О ситуации на фронте

В завершение Зеленский поблагодарил украинских воинов на фронте, которые своей стойкостью и храбростью позволяют подготовить следующие оборонные шаги.

"54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы, 10-я отдельная штурмовая бригада "Эдельвейс" – спасибо вам, ребята, за эффективную оборону Донбасса! 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, 81-я отдельная аэромобильная бригада и 95-я десанто-штурмовая бригада – спасибо вам, ребята, за оборону Луганщины!” – обратился к бойцам президент.

Зеленский на 15 февраля: задание на весну - Украина двигается к победе

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, базирующейся в Коломне на Ивано-Франковщине, почетного наименования "Эдельвейс".

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