Украина едина: в Северодонецке флаг Украины подняли представители Луганской и Львовской областей

В Северодонецке Луганской области 23 августа Государственный Флаг Украины был поднят главой Луганской ОГА Сергеем Гайдаем вместе с воспитанниками Львовского и Луганского лицеев с усиленной военно-физической подготовкой. Таким образом было продемонстрировано единство всех регионов Украины.

Об этом сообщается на сайте Луганской ОГА.

В церемонии поднятии флага, кроме главы ОГА, приняли участие воспитанник Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут Михаил Мазунов, сын погибшего Героя, майора Руслана Мазунова, а также воспитанник Луганского областного лицея с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии" Мирослав Денисенко.

Сергей Гайдай, выступая на церемонии поднятия флага, напомнил, что 23 августа была также открыта 150-метровая телерадиовышка в Камышевахе с радиусом распространения сигнала 50 км. На вышке также был установлен флаг Украины.

"Почему именно там, а не в Северодонецке? Линия разграничения, а она и линия фронта, проходит в 8 км от телебашни "Камышеваха". Поэтому самый большой в Луганской области символ нашей победы виден и из оккупированного Первомайска и других населенных пунктов", - отметил глава ОГА.

"Я искренне радуюсь и верю в несокрушимость нашего боевого духа, глядя на ребят-воспитанников Львовского лицея Героев Крут. Их ровесники, кадеты из Луганского областного лицея имени героев Молодой Гвардии, сегодня также поднимают Государственный Флаг во Львове. И чтобы там ни вопила российская пропаганда, пытаясь поделить Украину на Восток и Запад. Мы - единая страна, один народ, и в наших жилах течет свободолюбивая казацкая кровь", - сказал Сергей Гайдай.

23 августа, в День Государственного Флага во всех административных центрах Украины были подняты сине-желтые флаги на флагштоках, возведенных в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Президент Владимир Зеленский принял участие в подъеме флага в географическом центре Украины - в селе Марьяновка Черкасской области. Вокруг установленного в Марьяновке флагштока разместился арт-объект в виде 25 стальных крыльев, олицетворяющих 24 области и Крым.

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