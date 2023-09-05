"Украина – это история успеха": в разведке объяснили важность спецоперации с российским пилотом Ми-8

Пример с российским пилотом, который перегнал вертолет Ми-8, крайне показателен и важен.

Накануне российский пилот, сотрудничая с разведкой, перегнал вертолет Ми-8. Это означает, что Украина – это история успеха.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Выбор есть всегда

По словам Юсова, в историях мировых спецслужб есть подобные примеры, кто-то куда-то переходил. Но сейчас полномасштабная война, сейчас, собственно, открытая фаза и государства – абсолютно полные антагонисты.

"То, что в этих условиях среди личного состава государства-агрессора и его пилотов есть люди, которые делают другой выбор, вопреки пропаганде, вопреки диктаторскому режиму – это очень хорошо. Это значит, что Украина собственно – это история успеха", – отметил Юсов. .

И есть понимание, что Украина побеждает, и она на стороне добра и защищает свое. Более того, она защищает это не только у украинцев.

"Не только у наших партнеров в свободном мире, но и у военных и у части населения, даже, за поребриком", – констатировал представитель украинской разведки.

Ранее отмечалось, что боевой вертолет Ми-8 армии РФ, перегнавший в Украину российский пилот Максим Кузьминов, вошел в состав авиационного подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины. Там наши пилоты будут использовать его по назначению.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: История спецоперации ГУР под кодовым названием "СИНИЦА" — Андрей Юсов

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