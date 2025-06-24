Украина эвакуировала из Ирана 31 человека - детали операции от ГУР (фото)

Эвакуация украинцев из Ирана / © ГУР Минобороны

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В понедельник, 24 июня, украинский МИД и ГУР Минобороны организовали эвакуацию 31 гражданина Украины из Исламской Республики Иран из-за ухудшения ситуации с безопасностью в этой стране.

Об этом сообщили в ГУР, опубликовав фото эвакуации.

В число эвакуированных вошли 5 мужчин, 12 женщин и 14 детей. Слаженная работа всех привлеченных органов, а также помощь международных партнеров позволили организовать транзит эвакуированных через территорию Республики Азербайджан в Республику Молдова. Сейчас все они направляются в Киев.

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Одна из эвакуированных, Варвара из Киевской области, поделилась своими впечатлениями: «Все время пребывания в Тегеране мы чувствовали себя абсолютно беззащитными — ни разу не прозвучали предупредительные сирены. Интернет исчез, и мы совсем не понимали, что происходит. Мы очень благодарны украинскому консульству в Тегеране, которое постоянно поддерживало связь с нами. Знаю, что в Украине идет война, но наша страна не оставляет своих граждан на произвол судьбы».

Эвакуация из Ирана / © ГУР Минобороны

Эта эвакуация стала завершающим этапом масштабной операции, которую проводили Главное управление разведки и Министерство иностранных дел в Иране и Израиле для спасения украинцев из зон повышенной опасности.

Эвакуация из Ирана / © ГУР Минобороны

Другая эвакуированная, Наталья, вспомнила: «Когда начались обстрелы, это было страшнее даже, чем в Украине. Когда появилась возможность уехать, мы отправились на север страны, где собирались украинцы из разных городов Ирана. Мы благодарны всем, кто приложил усилия, и наконец-то возвращаемся домой».

© ГУР Минобороны

Стоит также отметить, что накануне, в рамках отдельной операции, с территории Государства Израиль было эвакуировано 176 человек, из которых 133 — граждане Украины.

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© ГУР Минобороны

© ГУР Минобороны

Граждан Украины, которые находятся на территории Исламской Республики Иран и желают вернуться домой, призывают обращаться в Посольство Украины в Иране.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские дипломаты и разведчики провели эвакуацию граждан Украины и государств-партнеров с Ближнего Востока накануне возможных ударов США по ядерным объектам Ирана.