Украина эвакуирует еще более полутора сотен граждан из Афганистана

Украина эвакуирует еще более полутора сотен граждан из Афганистана

На сегодня 159 граждан хотят покинуть страну.

Украина обязательно эвакуирует из Афганистана наших граждан, желающих вернуться домой. Сейчас таких насчитывается 159.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

"Мы обязательно заберем всех наших граждан из Афганистана. Как это будет, какими рейсами, как это будет происходить, на сегодня 159 граждан хотят покинуть страну, мы сделаем так, чтобы они вернулись домой", — сказал Данилов.

Напомним:

Украина провела 6 эвакуационных рейсов. Но до сих пор не вывезла всех желающих. Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил — еще 159 наших соотечественников выразили желание покинуть Афганистан.

выразили желание покинуть Афганистан. В захваченном "талибами" Афганистане восстанавливают пассажирское авиасообщение. Накануне там впервые после массовой эвакуации вылетел первый коммерческий пассажирский рейс, который принадлежит авиакомпании катарских авиалиний.

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