Украина ежемесячно тратит на содержание одного российского пленника почти 10 тысяч гривен

Для сравнения, стоимость содержания заключенного в СИЗО составляет 11 тысяч гривен в месяц.

В Минюсте рассказали, что Украина тратит на содержание одного российского пленника до 10 тысяч гривен в месяц.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформ.

Она объяснила, что в эту сумму входит обеспечение лагеря, коммунальные расходы, налоги и зарплаты.

"Если говорить о более или менее нормально просчитанной стоимости содержания пленника в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами — эта сумма составляет около 10 тысяч гривен на одного пленника в месяц", — рассказала она.

По ее словам, для сравнения стоимость содержания заключенного в СИЗО на 2021 год составила около 130 тысяч в год, то есть около 11 тысяч гривен в месяц.

Напомним, что российский солдат рассказал о жестоких пытках из украинских пленных.

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