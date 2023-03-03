Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина ежемесячно тратит на содержание одного российского пленника почти 10 тысяч гривен

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
92
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина ежемесячно тратит на содержание одного российского пленника почти 10 тысяч гривен

Фото: Pexels

Для сравнения, стоимость содержания заключенного в СИЗО составляет 11 тысяч гривен в месяц.

В Минюсте рассказали, что Украина тратит на содержание одного российского пленника до 10 тысяч гривен в месяц.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформ.

Она объяснила, что в эту сумму входит обеспечение лагеря, коммунальные расходы, налоги и зарплаты.

"Если говорить о более или менее нормально просчитанной стоимости содержания пленника в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами — эта сумма составляет около 10 тысяч гривен на одного пленника в месяц", — рассказала она.

По ее словам, для сравнения стоимость содержания заключенного в СИЗО на 2021 год составила около 130 тысяч в год, то есть около 11 тысяч гривен в месяц.

Напомним, что российский солдат рассказал о жестоких пытках из украинских пленных.

Аэроразведка показала работу своих "птичек" по уничтожению окупантов

Аэроразведка показала работу своих "птичек" по уничтожению окупантов

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
92
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация