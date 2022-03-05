Украина глушит разговоры оккупантов по радиосвязи: россиянам включают национальный Гимн

Соответствующее видео опубликовал журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев.

Украинские военные глушат переговоры российских захватчиков по коротковолновому радио. Чтобы перебить разговоры оккупантов, наши защитники включают национальный Гимн.

Об этом в Twitter рассказал журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев.

"Война слов, песен и бомб: россияне вовсю пытаются передать планы атаки по коротковолновому радио, в то время как Украина глушит ихЮ включая свой национальный Гимн", - написал Грозев.