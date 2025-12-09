- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 955
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина готова к энергетическому перемирию с РФ — Зеленский
Зеленский заверил, что если РФ перестанет атаковать украинскую энергетику, он тоже поддержит энергетическое перемирие.
Украина готова к энергетическому перемирию при готовности России.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в режиме аудиосообщений.
«Прежде всего, россияне бьют по нашей энергетике и мы совершенно справедливо отвечаем. И потому, если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, мы всегда подчеркивали это, что мы готовы. Это очень важно для людей», — сказал глава государства.
Напомним, что в сентябре этого года Владимир Зеленский пригрозил, что если Россия попытается устроить блекаут в столице Украины, такая же участь постигнет и Москву.
Ранее сообщалось, что сегодня, 9 декабря, в Киеве 50% потребителей остаются без света.