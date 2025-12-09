ТСН в социальных сетях

Украина готова к энергетическому перемирию с РФ — Зеленский

Зеленский заверил, что если РФ перестанет атаковать украинскую энергетику, он тоже поддержит энергетическое перемирие.

Отключение света: Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию

Отключение света: Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию / © ТСН.ua

Украина готова к энергетическому перемирию при готовности России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в режиме аудиосообщений.

«Прежде всего, россияне бьют по нашей энергетике и мы совершенно справедливо отвечаем. И потому, если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, мы всегда подчеркивали это, что мы готовы. Это очень важно для людей», — сказал глава государства.

Напомним, что в сентябре этого года Владимир Зеленский пригрозил, что если Россия попытается устроить блекаут в столице Украины, такая же участь постигнет и Москву.

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 декабря, в Киеве 50% потребителей остаются без света.

