Украина готова к энергетическому перемирию: в МИД назвали условие для России

Георгий Тихий.

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Украина готова прекратить огонь, но ждет от России зеркальных шагов и четкого перечня объектов для согласования деталей.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

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Энергетическое перемирие с РФ: что предлагает Украина

По словам пресс-секретаря МИД, Украина уже давно предлагает прекратить огонь на честных и справедливых условиях.

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«Если россияне готовы серьезно к этому, то пусть предоставляют списки объектов, пусть уточняют детали, мы ждем этого», — подчеркнул Георгий Тихий.

Дипломат отметил важность и своевременность усилий США по достижению договоренностей. Он добавил, что над решениями по энергетике и экспорту зерна работают и другие страны-партнеры.

В МИД подчеркнули, что Украина демонстрирует конструктивный подход и ждет зеркальные шаги по деэскалации от российской стороны.

«Хотелось бы, чтобы Россия демонстрировала готовность к этой деэскалации. Я думаю, тогда все решения можно найти», — подытожил Георгий Тихий.

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Энергетическое перемирие Украины с Россией — последние новости

Напомним, Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Украина и РФ фактически согласились на энергетическое перемирие. По его словам, две страны согласились не наносить удары по энергетическим объектам.

Впоследствии Зеленский ответил, что Украина действительно готова не бить по России, но при условии, что Москва прекратит атаковать энергетику, критическую инфраструктуру и транспортировку продовольствия.

Впоследствии в Кремле обвинили Украину, что якобы именно она не сможет соблюдать соответствующие требования во время «энергетического перемирия».

К слову, в МИД Украины заявили, что Украина поддерживает усилия США по достижению договоренности об энергетическом перемирии с Россией и готова работать над ее реализацией.

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Также Владимир Зеленский рассказал, что действительно происходит с «энергетическим перемирием» с РФ.

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