Президент Украины Владимир Зеленский / © president.gov.ua

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Украина заинтересована в скорейшем окончании войны, но готова к любому развитию событий. Желательным сценарием остается как можно скорее реальное прекращение огня , и Украина готова к максимально быстрым шагам в этом направлении.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к стране в четверг, 22 мая.

Зеленский сообщил, что в ходе совещания с военным руководством обсуждалась не только ситуация на фронте, но и «военная основа дипломатии», то есть подготовка к следующей технической встрече с россиянами.

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«Мы работаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее. Наш украинский интерес не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации. Миру очевидно, что именно Россия виновата, что война продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам — реальному прекращению огня и установлению новой архитектуры безопасности», — отметил президент.

Он добавил, что Украина со своей стороны делает все необходимое и сейчас нужна «зеркальная готовность» россиян.

«Сейчас ее [готовности РФ – ред.] нет, и без давления мира этого не изменить. Нашу часть давления обеспечиваем, и самое главное – нашей обороной, активными действиями», – подчеркнул Зеленский.

Также сегодня состоялось правительственное совещание с участием премьера, вице-премьеров и команды ОПУ.

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«Мы обсудили важнейшие экономические шаги, что может дать больше стабильности нашим людям долгосрочно. Рабочие места, технологическое развитие и гарантированные социальные возможности для наших людей – это три ключевых приоритета», – рассказал президент.

По его словам, также идет подготовка обмена военнопленными, о котором удалось договориться во время переговоров в Стамбуле.

«Были доклады разведки и Службы безопасности Украины относительно переданных россиянами списков, конкретные детали прорабатывают. Еще будут у нас совещания», – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Россия заявляет о готовности воевать против Украины еще 20 лет , но на самом деле это не проявление силы, а признак слабости, считает Алексей Гетьман. Аналитик уверен, что Кремль просто имитирует мощность, но не имеет реальных ресурсов.

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