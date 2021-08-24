"Украина готова к нормандской встрече на уровне министров", — глава МИД Кулеба

"Украина готова к нормандской встрече на уровне министров", — глава МИД Кулеба

Также Дмитрий Кулеба поздравил украинцев с Днем Независимости.

Украина уже готова к проведению нормандской встречи на уровне министров иностранных дел и работе над организацией саммита.

Об этом стало известно на совместной конференции министра МИД Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дриана.

"Мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел в нормандском формате. Надеемся, что Лавров (глава МИД России) также конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи. Мы будем работать над саммитом нормандского формата", — заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, Алексея Данилова и Дмитрия Кулеебу включили в российский список подсанкционных лиц. Самая высокая награда за отстаивание национальных интересов — так секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал свое появление в российском списке.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку