Модель мирного договора, все чаще обсуждаемая в Киеве, берет за основу "зерновое соглашение", которое позволило Украине возобновить экспорт зерна из Черного моря.

Украина готова на мирные переговоры с Россией, но не непосредственно с Путиным, а по опыту так называемого "зернового соглашения".

Об этом пишет Politico со ссылкой на заявления украинских чиновников.

"Модель мирного договора, все чаще обсуждаемая в Киеве, берет за основу соглашение от июля 2022 года, которое позволило Украине возобновить экспорт зерна из Черного моря. В рамках этого дипломатического формата Россия и Украина работали над отдельными соглашениями под надзором ООН и Турции как посредников, без прямой договоренности между Москвой и Киевом", — говорится в публикации.

Politico утверждает, что "черноморская модель" позволит преодолеть этот "тупик". Основой для того, чего хочет Украина, является план из 10 пунктов, разработанный президентом Владимиром Зеленским в 2022 году, охватывающий ряд тем, таких как продовольственная и энергетическая безопасность, восстановление территориальной целостности Украины и вывод российских войск.

"Но впереди у Киева еще долгий путь. Он должен работать над общим мирным планом со странами, которые согласились помочь ему реализовать три начальных пункта мирной формулы — ядерную и энергетическую безопасность, продовольственную безопасность и возвращение пленных — согласованы во время первого мирного саммита в Швейцарии июне", — пишет издание.

Зеленский хочет, чтобы результатом встреч, инициированных Украиной во время этого саммита, стало общее мирное предложение. Предполагается, что дружественные России страны, которые участвуют в реализации мирной программы, должны представить свои предложения Москве во время второго мирного саммита, который Киев хочет организовать до конца этого года.

Но Россия уже заявила, что не приедет на этот саммит и назвала украинскую мирную формулу "совершенно неприемлемой" для Кремля.

Поэтому украинцы решили, что Москву нужно немного подбодрить, заявив, что наступления на Россию прекратятся, когда будет заключено мирное соглашение.

"Чем быстрее Россия согласится на восстановление справедливого мира, в частности, на основе мирной формулы, ведущей к такому миру, тем быстрее прекратятся рейды украинских сил обороны на российскую территорию", — заявил Георгий Тихий, представитель Министерства иностранных дел Украины, на брифинге в Киеве на прошлой неделе.

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не вела и не ведет прямых или косвенных переговоров с Украиной, а наступление на территорию Курщины вообще аннулировало возможность начать диалог о прекращении огня.

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