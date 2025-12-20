Украина готова к перемирию, но есть нюанс: депутат назвал главную проблему

Верховная рада / © Getty Images

Украина готова к остановке огня по фактической линии боевых действий. На этом шаге настаивает военное руководство страны, включая Генеральный штаб и Главнокомандующего ВСУ.

Об этом в эфире Вечер.LIVE заявил народный депутат от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко.

Позиция военного руководства

По словам нардепа, вопрос о прекращении огня регулярно обсуждается на совещаниях у президента, где заслушиваются доклады непосредственно из передовой.

«Мы готовы к прекращению огня по линии ведения действий, боевых действий. Точка. И это как раз настаивают и военные, и Генштаб, и Главком. Это президент проводит очень часто совещания, и там он выслушивает ситуацию на фронте. Мы знаем, что он был на Купянске, и это очень помогло как раз на переговорах с европейскими партнерами», — подчеркнул Горбенко.

Парламентарий отметил, что недавно предоставленный партнерами кредит в размере 90 млрд евро на два года является важной поддержкой для выживания государства. Эти средства позволят пересмотреть бюджет на 2026 год и повысить денежное довольствие военнослужащих. Однако, по мнению Горбенко, эти деньги не способны остановить российскую военную машину.

«Но возможности остановить врага, как раз эта ссуда, к сожалению, не предоставляет. Потому что я общался там с ребятами из сил беспилотных систем и они говорят, чтобы остановить Московию, нужно не в паритете запускать там дип забастовки там дальние или средние, а надо как раз трижды, а наверное, там и X5 запускать эти дроны больше, плюс ракеты, а на это нужны очень большие деньги», — пояснил депутат.

Необходимые ресурсы и угроза для Европы

Горбенко озвучил подсчеты специалистов: для полной остановки наступления РФ Украине нужно минимум 40 млрд долларов исключительно на дроны и ракеты. Таких объемов помощи от партнеров пока нет.

Депутат также подчеркнул специфику кредита в 90 млрд евро: он предоставлен под залог будущих репараций от РФ, то есть Украина не будет возвращать эти средства, пока Россия не выплатит ущерб. Это, по мнению Горбенко, должно стать сигналом для Европы о необходимости дополнительных инвестиций в украинскую оборону ради безопасности.

«Европейцы должны задуматься, что у них есть сейчас возможность предоставить дополнительно 40 млрд на силы беспилотных систем, чтобы остановить врага и чтобы даже шансов не было, что враг сможет напасть на европейцев», — подытожил Руслан Горбенко.

Напомним, дипломатические усилия по прекращению войны в Украине вышли на этап обсуждения конкретных документов. После обнародования американского проекта мирного плана, первоначально состоявшего из 28 пунктов, Киев и Вашингтон перешли в фазу интенсивных консультаций.

Ранее сообщалось, отчеты американской разведки указывают на то, что диктатор Путин не намерен останавливаться в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Его целью является контроль над всей Украиной, а также более широкий план по возвращению под контроль Москвы территорий бывшего СССР.