ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1750
Время на прочтение
2 мин

Украина готова на рискованный шаг по Донбассу: у Зеленского раскрыли условия

В Офисе президента заявили, что демилитаризованная зона в Донецкой области может стать частью переговоров о завершении войны.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Переговоры

Переговоры / © ТСН.ua

Украина готова вынести на переговоры лидеров государств предложение о создании демилитаризованной зоны на части Донецкой области по обе стороны линии боевого столкновения.

Об этом заявил советник Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

Демилитаризованная зона в Донецкой области: что предлагает Украина

По словам Лещенко, речь идет не о демилитаризации всей Донецкой области, а только о территориях вблизи линии боевого столкновения — с обеих сторон.

«Украина готова двигаться к компромиссу. И, например, демилитаризованная зона на территории Донецкой области — не на всей, а на той части, которая находится вокруг линии боевого столкновения с обеих сторон, может быть нарушена на переговорах лидеров. Украина это готовила как одно из предложений», — сказал Лещенко.

Лещенко также подчеркнул, что территориальные вопросы, по мнению украинской стороны, должны обсуждаться на самом высоком политическом уровне.

«Территориальные вопросы должны обсуждаться на уровне лидеров государств, а не технических переговорных групп», — отметил он.

Прекращение огня в Украине: энергетика и море среди приоритетов

Кроме возможной демилитаризованной зоны Украина рассматривает секторальный подход к прекращению огня. Об этом заявил советник Офиса президента Сергей Лещенко.

По его словам, речь идет о возможности достижения отдельных договоренностей в областях, где прекращение боевых действий имеет особое значение.

Среди направлений, о которых говорил Лещенко:

  • прекращение ударов по энергетической инфраструктуре;

  • обеспечение безопасности на море;

  • переход к переговорам по завершению войны.

Лещенко также подчеркнул, что возможный компромисс должен быть взаимным и не предусматривать односторонних уступок Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на предстоящих переговорах Украины, США и России могут обсуждаться шаги по деэскалации, в частности в энергетике и Черном море. Территориальные вопросы, по его словам, должны решаться на уровне лидеров стран.

Также в Кремле заявили, что сроки продления переговоров будут зависеть, в частности, от ситуации на фронте. Российская сторона допускает возвращение к трехсторонним переговорам после 4 ноября.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie