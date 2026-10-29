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Украина готова на рискованный шаг по Донбассу: у Зеленского раскрыли условия
В Офисе президента заявили, что демилитаризованная зона в Донецкой области может стать частью переговоров о завершении войны.
Украина готова вынести на переговоры лидеров государств предложение о создании демилитаризованной зоны на части Донецкой области по обе стороны линии боевого столкновения.
Об этом заявил советник Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.
Демилитаризованная зона в Донецкой области: что предлагает Украина
По словам Лещенко, речь идет не о демилитаризации всей Донецкой области, а только о территориях вблизи линии боевого столкновения — с обеих сторон.
«Украина готова двигаться к компромиссу. И, например, демилитаризованная зона на территории Донецкой области — не на всей, а на той части, которая находится вокруг линии боевого столкновения с обеих сторон, может быть нарушена на переговорах лидеров. Украина это готовила как одно из предложений», — сказал Лещенко.
Лещенко также подчеркнул, что территориальные вопросы, по мнению украинской стороны, должны обсуждаться на самом высоком политическом уровне.
«Территориальные вопросы должны обсуждаться на уровне лидеров государств, а не технических переговорных групп», — отметил он.
Прекращение огня в Украине: энергетика и море среди приоритетов
Кроме возможной демилитаризованной зоны Украина рассматривает секторальный подход к прекращению огня. Об этом заявил советник Офиса президента Сергей Лещенко.
По его словам, речь идет о возможности достижения отдельных договоренностей в областях, где прекращение боевых действий имеет особое значение.
Среди направлений, о которых говорил Лещенко:
прекращение ударов по энергетической инфраструктуре;
обеспечение безопасности на море;
переход к переговорам по завершению войны.
Лещенко также подчеркнул, что возможный компромисс должен быть взаимным и не предусматривать односторонних уступок Украины.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на предстоящих переговорах Украины, США и России могут обсуждаться шаги по деэскалации, в частности в энергетике и Черном море. Территориальные вопросы, по его словам, должны решаться на уровне лидеров стран.
Также в Кремле заявили, что сроки продления переговоров будут зависеть, в частности, от ситуации на фронте. Российская сторона допускает возвращение к трехсторонним переговорам после 4 ноября.