Украина готова на рискованный шаг по Донбассу: у Зеленского раскрыли условия

Переговоры / © ТСН.ua

Реклама

Украина готова вынести на переговоры лидеров государств предложение о создании демилитаризованной зоны на части Донецкой области по обе стороны линии боевого столкновения.

Об этом заявил советник Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

Реклама

Демилитаризованная зона в Донецкой области: что предлагает Украина

По словам Лещенко, речь идет не о демилитаризации всей Донецкой области, а только о территориях вблизи линии боевого столкновения — с обеих сторон.

Реклама

«Украина готова двигаться к компромиссу. И, например, демилитаризованная зона на территории Донецкой области — не на всей, а на той части, которая находится вокруг линии боевого столкновения с обеих сторон, может быть нарушена на переговорах лидеров. Украина это готовила как одно из предложений», — сказал Лещенко.

Лещенко также подчеркнул, что территориальные вопросы, по мнению украинской стороны, должны обсуждаться на самом высоком политическом уровне.

«Территориальные вопросы должны обсуждаться на уровне лидеров государств, а не технических переговорных групп», — отметил он.

Прекращение огня в Украине: энергетика и море среди приоритетов

Кроме возможной демилитаризованной зоны Украина рассматривает секторальный подход к прекращению огня. Об этом заявил советник Офиса президента Сергей Лещенко.

Реклама

По его словам, речь идет о возможности достижения отдельных договоренностей в областях, где прекращение боевых действий имеет особое значение.

Среди направлений, о которых говорил Лещенко:

прекращение ударов по энергетической инфраструктуре;

обеспечение безопасности на море;

переход к переговорам по завершению войны.

Лещенко также подчеркнул, что возможный компромисс должен быть взаимным и не предусматривать односторонних уступок Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на предстоящих переговорах Украины, США и России могут обсуждаться шаги по деэскалации, в частности в энергетике и Черном море. Территориальные вопросы, по его словам, должны решаться на уровне лидеров стран.

Реклама

Также в Кремле заявили, что сроки продления переговоров будут зависеть, в частности, от ситуации на фронте. Российская сторона допускает возвращение к трехсторонним переговорам после 4 ноября.

Новости партнеров