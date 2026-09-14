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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украина готова не бить по России, но есть одно условие: Зеленский ответил

Украина готова не наносить ответных ударов по России, если международные партнеры гарантируют прекращение российских атак.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Украина выдвинула условие для прекращения ударов по России — гарантированное прекращение российских атак на украинскую энергетику, критическую инфраструктуру и продовольственную логистику.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент подчеркнул, что под защитой должны быть продовольствие, энергетика и другие важные для жизни объекты. Именно по ним каждый день целится Россия, атакуя украинские энергообъекты, порты, логистику и склады с едой и лекарствами.

«Украина не уверена, что у России есть желание придерживаться какой-либо договоренности», — отметил Зеленский.

По словам президента, Украина готова не наносить ответных ударов, если международные партнеры гарантируют, что Россия на самом деле прекратит атаки на энергетику, критическую инфраструктуру и транспортировку продовольствия.

Зеленский подчеркнул, что такие договоренности должны быть надежными и долгосрочными, а не временным послаблением для РФ на период проведения ее «выборов».

«Войну нужно заканчивать. И деэскалационный шаг по поводу критической инфраструктуры может быть первым шагом к миру. Ожидаем от партнеров конкретики», — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что Киев и Москва не будут атаковать объекты энергетики друг друга.

Ранее, 13 сентября, Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, президент США заявлял, что удары Украины по НПЗ РФ влекут за собой рост цен в мире.

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