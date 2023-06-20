Украина готова получить приглашение к членству в НАТО уже на июльском саммите — Кулеба

Ожидания Украины от июльского саммита НАТО в Вильнюсе не изменились – нам нужен реальный шаг к членству. Ведь Украина по всем ключевым критериям готова к этому.

Такое мнение высказал в эфире телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в этом направлении мы уже видим медленные и осторожные движения: «У нас с НАТО все по принципу «с утра до ночи вижу твои глаза», то есть мы видим эту открытую дверь. Мы сейчас все очень много работаем над этой темой, она очень сложна. Ее нужно переместить в серьезную крепость. Но мы видим медленное и осторожное движение в том направлении, которое нужно и Украине, и евроатлантической безопасности в целом”.

Дмитрий Кулеба отметил, что на саммите Украины требуется реальный шаг к членству: “Решение Бухареста в 2008 году отжило себя и НАТО должно привести свои документы, свои политики в соответствие с новой реальностью для того, чтобы приблизить момент членства Украины в Альянсе. Если мы уберем план действий по членству в НАТО, это будет упрощение процедуры вступления однозначно”.

Для членства Украины в Альянсе нужно политическое решение, подчеркнул Дмитрий Кулеба: “Что касается временных рамок, то мы считаем, что Украина по всем ключевым критериям готова получить приглашение к членству в НАТО уже на этом саммите в Вильнюсе. Но для этого, безусловно, нужно политическое решение. Где остановятся в конце концов союзники в этом политическом решении, это и есть предмет нашей работы с ними».

Президент США Джо Байден заявил, что США против вступления Украины в НАТО по упрощенной процедуре. Однако Дмитрий Кулеба считает, что сценарий, где Украина должна идти по ПДЧ еще 15 лет, должен быть неприемлем для самого Альянса: “Один генерал НАТО сказал, что главное условие членства в НАТО для любой страны с первого дня и сегодня очень простоя: это способность и желание воевать с россиянами. То есть защищать евроатлантическое пространство от российской агрессии”.

Министр иностранных дел Украины отметил, что сейчас нет другой страны в евроатлантическом пространстве, которая способна, имеет силу и желание защищать свою землю и весь восточный фланг евроатлантического пространства от россиян: “Мы не должны доказывать и убеждать, почему Украина нужна НАТО. Мы должны говорить таким образом, чтобы НАТО сами осознали, почему без Украины этот Альянс не сможет выполнять свою базовую функцию — защищать евроатлантическое пространство от России”.

Напомним, вместо вступления в НАТО президент США Джо Байден хочет предложить Украине 10-летнюю стабильную военную помощь, которую называют "израильской моделью" безопасности.

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