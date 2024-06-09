Украина готова принять шведские истребители Gripen — представитель Воздушных сил ВСУ

Шведский самолет использует ту же линейку западного вооружения, что и американский F-16.

В Украине уже существует надлежащая инфраструктура, позволяющая принять на вооружение шведские истребители Gripen. Однако приоритетными пока остаются американские F-16.

Об этом сообщил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в интервью "Донбасс Реалии".

"F-16 предложили первым. Мы сейчас работаем над F-16, строим инфраструктуру под него… На втором месте у нас стоит Gripen. И все запросы в Швецию также были предоставлены. Просто этот процесс сейчас не является приоритетным, но мы рассматриваем возможность получения этих самолетов”, – подчеркнул он.

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По словам представителя Воздушных сил ВСУ, для базирования истребителей Gripen не требуется особого покрытия, как взлетно-посадочную полосу этот самолет может использовать даже обычные автомобильные дороги.

Еще одним положительным моментом является то, что шведский истребитель использует всю линейку западного вооружения.

"Все, что можно использовать на F-16, можно использовать и на Gripen. Потому мы, конечно, на всех площадках говорим о том, что мы заинтересованы в получении”, — подчеркнул Сергей Голубцов.

Он также отметил, что в стратегии развития, разработанной в этом году, записано, что Воздушные силы ВСУ хотели бы иметь на вооружении самолеты F-16 и Gripen.

Этот тип самолета вместе с F-16, Eurofighter и Rafale был заложен в видение развития Воздушных сил еще в 2018 году.

Напомним, ранее Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна поставила на паузу передачи Украине истребителей JAS-39 Gripen, которые могли стать первыми западными боевыми самолетами в составе Воздушных сил ВСУ.

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