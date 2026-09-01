Украина готова приостановить удары по России: Зеленский раскрыл условие

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина готова временно останавливать удары дронами по российским территориям, если об этом будут просить международные партнеры для проведения переговоров.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Украина — страна мира. И мы действительно уважаем, что наши партнеры хотят помочь с окончанием этой войны. И каждую подобную попытку мы поддерживаем», — отметил он.

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Зеленский привел конкретный пример предварительных договоренностей с партнерами, напомнив, что по просьбе США Украина воздерживалась от ударов по Москве и Санкт-Петербургу 25, 26 и 27 августа, хотя в это время продолжались атаки по украинской территории.

Владимир Зеленский также добавил, что Украина готова пойти на аналогичные шаги по обращению других государств и учитывает подготовку новых встреч в Москве.

«Когда к нам обратилось другое мировое государство с просьбой установить паузу в ударах на определенное время по направлению Владивостока, мы и это обеспечим. Сейчас готовятся новые встречи в Москве — мы это учтем. Всегда поддерживаем каждый шаг на мир, чтобы Россия не сделала эту войну бесконечной», — подчеркнул президент.

В конце обращения президент подчеркнул, что войну необходимо закончить и мировые лидеры правильно говорят об этом Путину. По его словам, ради дипломатии и переговоров Украина готова по просьбе партнеров временно прекращать атаки дронов на определенных российских направлениях.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Зеленский заявил, что российское воздушное пространство превращается в зону повышенной опасности для гражданской авиации из-за войны, которую Москва развязала против Украины. Международным перевозчикам советуют учитывать, что дроны теперь регулярно находятся в небе РФ.

Также ранее Зеленский заявлял, что российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать войну, хотя большинство россиян уже готовы остановить ее по линии фронта. В то же время дипломатические усилия в сентябре, в том числе с участием США, могут существенно изменить ситуацию.

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