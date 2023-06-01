Украина готова вступить в НАТО, ждем, когда будет готов и альянс — Зеленский

Украина готова стать членом НАТО. Страна ждет, когда Североатлантический союз будет готов принять нас.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове, сообщает Newsmaker.

"Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готова принять Украину. Гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для наших соседей — для Молдовы из-за агрессии России", — сказал Зеленский.

Он добавил, что рад посетить Молдову, хотя туда приехать было непросто. Зеленский отметил, что его визит — это послание от всех украинцев, что наша страна поддерживает молдавский народ и готова идти к цели бок о бок.

Президент также поблагодарил Молдову за то, что страна приняла всех украинских беженцев и обсудил с президентом страны Майей Санду отношения двух стран, инфраструктуру, важные проекты, которые они завершат в ближайшем будущем, а также будущее стран в ЕС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 1 июня приехал в Молдову с официальным визитом. Как известно, он примет участие в саммите Европейского политического сообщества и будет говорить об истребителях и ПВО для Украины.

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