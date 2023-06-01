Украина готова вступить в НАТО, ждем, когда будет готов и альянс — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 июня, прибыл в Молдову на саммит Европейского политического сообщества.
Украина готова стать членом НАТО. Страна ждет, когда Североатлантический союз будет готов принять нас.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове, сообщает Newsmaker.
"Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готова принять Украину. Гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для наших соседей — для Молдовы из-за агрессии России", — сказал Зеленский.
Он добавил, что рад посетить Молдову, хотя туда приехать было непросто. Зеленский отметил, что его визит — это послание от всех украинцев, что наша страна поддерживает молдавский народ и готова идти к цели бок о бок.
Президент также поблагодарил Молдову за то, что страна приняла всех украинских беженцев и обсудил с президентом страны Майей Санду отношения двух стран, инфраструктуру, важные проекты, которые они завершат в ближайшем будущем, а также будущее стран в ЕС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 1 июня приехал в Молдову с официальным визитом. Как известно, он примет участие в саммите Европейского политического сообщества и будет говорить об истребителях и ПВО для Украины.
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