"Украина готова заменить Техас в составе США": российская пропаганда запустила нелепый фейк

На сайте ТСН отсутствуют какие-либо материалы на тему "Украина и Техас", о чем распространяют пропагандисты.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергает очередной фейк российских пропагандистов, использовавших сайт ТСН.ua, что "Украина готова заменить Техас в составе США".
На сайте ТСН.ua отсутствует подобная статья, распространенная кремлевскими пропагандистами.
"Правда: распространенное пропагандой кремля "заявление" президента Украины является вымышленным ими же бредом, ведь в своем официальном обращении Зеленский ничего не говорит о Техасе. На сайте ТСН также отсутствуют какие-либо материалы на тему Украины и Техаса, а скриншот с якобы сайта ТСН и новостью о "вхождении в состав США", который распространяют фейкоробы – это поддельная версия статьи", — говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Специалисты Центра отмечают, что "распространенное россиянами ложь нацелена на дискредитацию украинской власти, которая якобы готова воспользоваться разногласиями и противоречиями в других странах для удовлетворения собственных целей".
Напомним, ранее сообщалось, что кремлевская пропаганда запустила новый фейк о Залужном.
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