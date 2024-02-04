"Украина готова заменить Техас в составе США": российская пропаганда запустила нелепый фейк

На сайте ТСН отсутствуют какие-либо материалы на тему "Украина и Техас", о чем распространяют пропагандисты.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергает очередной фейк российских пропагандистов, использовавших сайт ТСН.ua, что "Украина готова заменить Техас в составе США".

На сайте ТСН.ua отсутствует подобная статья, распространенная кремлевскими пропагандистами.

"Правда: распространенное пропагандой кремля "заявление" президента Украины является вымышленным ими же бредом, ведь в своем официальном обращении Зеленский ничего не говорит о Техасе. На сайте ТСН также отсутствуют какие-либо материалы на тему Украины и Техаса, а скриншот с якобы сайта ТСН и новостью о "вхождении в состав США", который распространяют фейкоробы – это поддельная версия статьи", — говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Специалисты Центра отмечают, что "распространенное россиянами ложь нацелена на дискредитацию украинской власти, которая якобы готова воспользоваться разногласиями и противоречиями в других странах для удовлетворения собственных целей".

Фейк русской пропаганды / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Напомним, ранее сообщалось, что кремлевская пропаганда запустила новый фейк о Залужном.

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