- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина готовит дальнобойный ответ на удары РФ по энергетике — Зеленский предоставил детали
Зеленский провел Ставку и сообщил о подготовке «дальнобойного ответа» на удары РФ по энергетике и укреплению ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, главной темой которого стала ситуация в энергетической сфере и подготовка к отопительному сезону.
Об этом глава государства сообщил в своем обращении по итогам Ставки.
Дальнобойный ответ на русский террор
Зеленский отметил сложности в энергетике, особенно в приграничных и прифронтовых областях, и анонсировал комплекс ответных мер на российский террор.
«Готовим полный спектр ответов, в том числе масштабируем наши дальнобойные ответы на российский террор против украинской инфраструктуры», — заявил президент.
На Ставке также обсудили возобновление объектов после российских ударов и расширение резервов оборудования. Президент поручил МИД Украины активизировать работу с европейскими партнерами по поставке необходимой номенклатуры энергетического оборудования.
Укрепление ПВО и авиации
Отдельно был заслушан доклад по военному компоненту — прикрытие объектов энергетики от воздушных ударов.
В частности, по словам Зеленского, «определились с обеспечением дополнительных вертолетов и в целом с укреплением боевой авиации».
Ключевым решением стало поручение команде оперативно подготовить все необходимые документы для соглашений с американской стороной о закупке систем противовоздушной обороны (ПВО). Президент отметил важность проработки каждого аспекта потенциальных соглашений для ускорения переговоров.
Газовая сфера и финансирование
На Ставке подробно обсудили ситуацию в газовой сфере, включая накопление газа на отопительный сезон и ремонтные работы.
«Четко определены источники финансирования закупки необходимого объема газа, и значительную часть генерации финансов уже обеспечили», — подытожил президент, поблагодарив украинских газовиков за работу.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации.
В текущем созыве это будет уже 17-е голосование за эти вопросы.