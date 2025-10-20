Украина готовит дальнобойный ответ на удары РФ по энергетике — Зеленский предоставил детали

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, главной темой которого стала ситуация в энергетической сфере и подготовка к отопительному сезону.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении по итогам Ставки.

Дальнобойный ответ на русский террор

Зеленский отметил сложности в энергетике, особенно в приграничных и прифронтовых областях, и анонсировал комплекс ответных мер на российский террор.

«Готовим полный спектр ответов, в том числе масштабируем наши дальнобойные ответы на российский террор против украинской инфраструктуры», — заявил президент.

На Ставке также обсудили возобновление объектов после российских ударов и расширение резервов оборудования. Президент поручил МИД Украины активизировать работу с европейскими партнерами по поставке необходимой номенклатуры энергетического оборудования.

Укрепление ПВО и авиации

Отдельно был заслушан доклад по военному компоненту — прикрытие объектов энергетики от воздушных ударов.

В частности, по словам Зеленского, «определились с обеспечением дополнительных вертолетов и в целом с укреплением боевой авиации».

Ключевым решением стало поручение команде оперативно подготовить все необходимые документы для соглашений с американской стороной о закупке систем противовоздушной обороны (ПВО). Президент отметил важность проработки каждого аспекта потенциальных соглашений для ускорения переговоров.

Газовая сфера и финансирование

На Ставке подробно обсудили ситуацию в газовой сфере, включая накопление газа на отопительный сезон и ремонтные работы.

«Четко определены источники финансирования закупки необходимого объема газа, и значительную часть генерации финансов уже обеспечили», — подытожил президент, поблагодарив украинских газовиков за работу.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации.

В текущем созыве это будет уже 17-е голосование за эти вопросы.