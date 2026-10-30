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Дата публикации
Категория
Украина
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Украина готовит дальнобойный сюрприз для России: Зеленский анонсировал новые возможности

Украина определила приоритетные направления для дальнейшего применения дальнобойного оружия.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атака дронов на Россию

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

Украина работает над тем, чтобы её дальнобойные дроны и ракеты могли поражать цели на территории России ещё дальше, чем сейчас, когда в зоне досягаемости украинских ударов находятся объекты от Ямала до Западной Сибири.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам доклада о результатах украинских дальних ударов в сентябре и октябре.

По словам главы государства, Украина определила приоритетные направления для дальнейшего применения дальнобойного оружия и планирует наращивать соответствующий потенциал. Зеленский подчеркнул, что ведется работа над расширением возможностей как беспилотников, так и ракет, чтобы они могли поражать еще более удаленные российские объекты.

«На сегодняшний день в зоне досягаемости наших дипломатических ударов находятся российские объекты на линии от Ямала до Западной Сибири, и мы работаем над тем, чтобы наши дроны и ракеты могли достигать и ещё более отдалённых российских территорий», — сообщил президент.

Он также объявил о расширении подразделений, осуществляющих операции на больших расстояниях. В частности, их будут развивать на базе потенциала Службы безопасности Украины, Центра специальных операций «Альфа», украинских разведывательных структур и других компонентов Сил обороны.

Зеленский поблагодарил украинских военных за точность и регулярность ударов, назвав их «украинскими дальнобойными санкциями». Он подчеркнул, что такие операции являются ответом на российские атаки по украинским городам и населённым пунктам.

Президент также отметил, что дальнобойные возможности Украины имеют значение не только во время нынешней войны, но и после её завершения. По его мнению, они станут одной из долгосрочных гарантий безопасности государства. По словам Зеленского, он уже обсудил дальнейшее развитие соответствующего вооружения с его производителями.

Напомним, утром 30 октября беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. После атаки на предприятии возник пожар.

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