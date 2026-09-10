Украина готовит к бою новую баллистику: когда FP-7 и FP-9 могут применить против РФ

Баллистическая ракета

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Украинские баллистические ракеты FP-7 начнут применять в бою уже через несколько недель. Между тем, дальнобойную ракету FP-9, вероятно, будут испытывать сразу на враге, поскольку в Украине не хватает больших полигонов для таких тестов.

Об этом заявила генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех во время оборонной выставки MSPO 2026 в Польше, передает NV.

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Когда украинская баллистическая ракета FP-7 пойдет в бой

По словам руководителя предприятия, проект баллистической ракеты FP-7 уже успешно преодолел два из трех необходимых этапов испытаний.

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«И мы ожидаем, что это станет операционным очень скоро. То есть мы говорим о неделях, не месяцах или что-то такое», — отметила Ирина Терех.

Тем временем для более дальнобойной ракеты FP-9, которая может летать более чем на 800 километров и является аналогом американских ATACMS, продолжаются летные тесты. Из-за таких масштабов оружия компании приходится подстраиваться под возможности украинской территории.

«Поскольку это очень дальнобойная баллистическая ракета, вероятно, этап номер два медленно перейдет в этап номер три, потому что в Украине не хватает пространства, чтобы реально протестовать. И, возможно, нам придется начать тестирование прямо на враге», — пояснила представитель компании.

Во время выставки она подробно раскрыла процесс испытания ракетного вооружения, состоящий из нескольких последовательных стадий:

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Первый уровень. Наземные и лабораторные тесты каждой отдельной системы и подсистемы (в частности ракетного двигателя и навигационных комплексов).

Второй уровень. Летные испытания непосредственно на территории Украины.

Третий уровень. Военное тестирование, являющееся частью процесса кодификации.

По словам топ-менеджера, третий уровень предполагает военное развертывание вооружения, которое одновременно является обязательной частью процесса кодификации.

Украинские баллистические ракеты — последние новости

Напомним, украинская компания Fire Point завершает разработку сверхскоростной баллистической ракеты FP-9, против которой бессильна перехваленная противовоздушная оборона Москвы.

Ранее мы уже писали, что украинская баллистическая ракета FP-7 уже прошла испытания и находится на стадии кодификации, что позволит Силам обороны применить ее к военным объектам в РФ уже осенью 2026 года.

К слову, Украина ведет гонку со временем, пытаясь сдержать российские баллистические ракеты на фоне истощения запасов Patriot. Европейские системы и новые перехватчики могут изменить ситуацию, но на это нужно время.

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