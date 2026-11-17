Зеленский / © Facebook/Владимир Зеленский

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Украина готовится к масштабному обмену военнопленными по итогам трехсторонних переговоров с США и Россией в Абу-Даби.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после совещания с украинской переговорной командой и представителями силовых структур.

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Обмен военнопленными: Зеленский ожидает наибольшее освобождение украинцев за время войны

По словам президента, договоренность о готовящемся обмене военнопленными стала одним из важнейших результатов трехсторонней встречи в Абу-Даби. Украина уже ведет необходимую коммуникацию по каналам разведки и готовит предложения по обмену, чтобы реализовать договоренность в кратчайшие сроки.

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«Украина передаст Американской стороне наши предложения по обмену, по каналам разведки уже коммуникуем. Украина готова обеспечить результат уже в ближайшие недели. Сроки реализации этой договоренности зависят от темпа российской стороны и коммуникации Американской команды с ними», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельно во время совещания обсудили возвращение гражданских заложников, которые Россия продолжает незаконно удерживать. По словам главы государства, часть украинцев находится в российских застенках и тюрьмах еще со времен до начала полномасштабного вторжения.

Переговоры в Берлине: какие страны и международные организации присоединятся

Следующую встречу с участием европейских и американских партнеров планируется провести на этой неделе в Берлине. Также предусмотрены переговоры в форматах с участием представителей России. По словам Зеленского, важным результатом договоренностей с США стало согласование расширения формата переговоров с участием европейских партнеров.

В переговорный процесс должны присоединиться:

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страны формата Е5 — Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша;

представители Европейской комиссии и Европейского совета;

представители НАТО.

«Украина координируется со всеми нашими партнерами в Европе, и мы продолжим работать на всех уровнях, чтобы Европа была сильной участницей переговоров, как мы об этом и договорились с Америкой», — подчеркнул глава государства.

В ходе совещания президент также определил задачи для украинской переговорной команды на ближайшие недели и согласовал дальнейшие шаги совместной работы с партнерами.

Среди ключевых вопросов — условия завершения войны, надежные гарантии безопасности для Украины, обеспечение длительного мира, а также формирование условий для масштабного восстановления и дальнейшего развития государства.

Переговоры о завершении войны — последние новости

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись двухдневные трехсторонние мирные переговоры с участием Украины, США и России. Это была первая встреча в таком формате с февраля 2026 года. Одним из главных результатов раунда стала предварительная договоренность о масштабном обмене военнопленными.

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После переговоров в Абу-Даби американские спецпосланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву, где встретились с главой Кремля Владимиром Путиным. Впоследствии в Белом доме сообщили о подготовке нового раунда переговоров. В то же время президент Украины Владимир Зеленский после консультаций с партнерами назвал разговор непростым и отметил, что между сторонами до сих пор остаются существенные разногласия.

Следующим этапом дипломатических усилий станут переговоры в Берлине с участием украинской делегации и европейских стран. Встреча организуется спецпосланниками США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, а ее проведение ожидается в день переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Главная цель берлинской встречи — наработать гарантии безопасности для Украины, которые помогут предотвратить новую российскую агрессию.

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