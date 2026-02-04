Украина готовит масштабный обмен пленными: Зеленский анонсировал важный шаг

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке к очередному обмену военнопленными, который должен состояться в ближайшее время. Главная цель государства остается неизменной — вернуть домой всех, кто находится в российской неволе.

Об этом глава государства заявил в своем вечернем видеообращении.

Подготовка к возвращению героев

Президент подчеркнул, что работа над увольнением украинцев продолжается постоянно и уже скоро можно ожидать конкретных результатов. По его словам, этот процесс является одним из ключевых приоритетов для команды переговорщиков, занимающейся вопросами обменов.

В ходе обращения Владимир Зеленский озвучил обнадеживающий прогноз для семей военных, отметив, что следующий шаг в этом направлении уже готовится.

«Мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой», – подчеркнул украинский лидер.

Принципиальная позиция Украины

Президент также наметил общее видение завершения войны, отметив, что любые договоренности должны основываться на реальных гарантиях безопасности. Он предостерег от уступок агрессору, поскольку любое вознаграждение для России лишь спровоцирует новые нарушения соглашений в будущем и не принесет устойчивого мира.

По словам президента, украинцы должны чувствовать, что ситуация действительно движется к справедливому миру, а не к паузе, используемой врагом для перегруппировки.

«Не должно быть вознаграждения агрессору. Если какое-либо вознаграждение агрессору будет, Россия со временем сорвет любую договоренность», — резюмировал Зеленский.

Напомним, Россия избегает освобождения «азовцев» с самого начала процесса обмена пленными.

Россия крайне редко соглашается на обмен военнопленных из подразделения «Азов» . По словам военного, Россия не заинтересована в обмене именно этих военнопленных, и за все время было всего несколько единичных случаев освобождения азовцев.

Также мы писали, что в прошлом месяце президент объяснил, почему в последнее время не было больших обменов пленниками с Россией. По словам Зеленского, обмены заморозила российская сторона , чтобы иметь рычаг давления на Украину.