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Дата публикации
Категория
Украина
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Украина готовит масштабный план на зиму: Зеленский раскрыл подробности

Владимир Зеленский раскрыл, что Украина готовит на случай проблем зимой.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

В Украине был разработан детальный план действий для стабильного прохождения зимнего периода в условиях военного положения.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

Украина разработала план прохождения зимы

По словам главы государства, план охватывает ключевые сферы жизнедеятельности страны — от защиты и восстановления энергетической инфраструктуры до прямой поддержки граждан в случае отключения света.

Мы подготовили план, как пройти зиму. Он об энергетике, дизеле, укреплении наших мостов. Также о том, как помочь людям, у которых будут проблемы с электричеством», — сказал президент.

Как отметил Владимир Зеленский, документальный комплекс мер также предусматривает обеспечение страны запасами горючего и дополнительную защиту мостовой инфраструктуры от потенциальных угроз.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский сообщал, что РФ нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины. В частности, в Киевской области враг обстрелял подстанции, которые соединяли Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными областями.

В Киевской области решили усилить светомаскировку накануне зимы. Новые мероприятия будут касаться не только коммунальных объектов, но и жилых домов и бизнеса. Во власти объяснили, зачем это нужно.

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