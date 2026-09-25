Украина готовит новое оружие против реактивных дронов РФ: когда оно появится

Реактивные дроны / © ТСН

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Украинским силам не хватает средств для сбития реактивных дронов России. Однако украинские и зарубежные специалисты уже создают новые головки самонаведения для дешевых ракет, которые позволят эффективно уничтожать такие цели примерно через полгода.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» сообщил основатель компании-производителя оборонной продукции FIRST CONTACT Валерий Боровик.

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Дешевые ракеты против реактивных дронов: что известно о разработке

По его словам, специальные антидроновые ракеты слишком медленные, а быстрым и дешевым ракетам из составов не хватает точной системы наведения. Чтобы исправить, около шести компаний, в частности FIRST CONTACT, сейчас модернизируют имеющееся вооружение.

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«Над этим нужно работать и работают компании, чтобы сделать головки самонаведения как раз на тепловой след, потому что он лучше в реактивном дроне, чем в предыдущих версиях дронов ДВС. Но для этого нужно до полугода», — объяснил Боровик.

Эксперт добавил, что после испытаний эффективное оборудование адаптируют к существующим ракетам и масштабируют производство.

Дроны-перехватчики и малая авиация: новые методы уничтожения БпЛА

Эксперт добавил. что кроме ракет, рассматриваются и другие способы борьбы с российскими БПЛА. В частности, речь идет о разработке дронов-перехватчиков (интерсепторов) с реактивной тягой, несколько вариантов которых сейчас проходят тестирование. Также перспективным направлением является привлечение малой авиации.

«Сейчас работают с малой авиацией, которая может развивать скорость около 600 км/ч. Если она летит на той же скорости, что летит дрон, можно обезвредить кинетическим способом. Это те направления, по которым работают», — отметил специалист, признав, что таких средств пока не хватает.

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Боровик отметил, что дроновые атаки будут продолжаться до конца войны. Еще одной сложной проблемой является враждебная баллистика, которую невозможно сбивать полностью. Поскольку системы защиты от таких ракет раньше не развивались ни в Украине, ни в Европе, комплексов типа Patriot сейчас критически мало. Поэтому, по словам эксперта, насущной задачей является создание надежного антибаллистического щита.

Украина готовит оружие против дронов РФ — последние новости

Напомним, украинское командование продолжает искать эффективные средства для противодействия новым угрозам со стороны государства-агрессорки. В настоящее время главное внимание уделено усилению воздушной обороны против враждебных реактивных беспилотников.

Ранее в воздушных силах рассказали, что Россия при воздушных атаках по Украине все активнее использует реактивные беспилотники и изменяет подход к их применению. При планировании ударов противник теперь учитывает и погодные условия.

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