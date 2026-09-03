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Украина готовит новое оружие против реактивных «Шахедов»: что известно о перехватчиках
Украина ускоряет разработку и производство скоростных дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными «Шахедами». Владимир Зеленский заявил, что первые прототипы уже созданы.
В Украине масштабируют разработку и производство отечественных скоростных дронов-перехватчиков для противодействия обновленным российским ударным дронам.
Об этом по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В Украине масштабируют производство перехватчиков реактивных дронов
По словам Зеленского, украинские компании уже создали первые прототипы и работают над доведением этого оружия до необходимого уровня эффективности.
«Провел Ставку. Главный вопрос — ускорение всех процессов для производства скоростных перехватчиков против реактивных „Шахедов“. В Украине есть производители с возможностью выполнить эту задачу. Прототипы разработаны, продолжается работа по доведению этого нового оружия до необходимого уровня эффективности», — пишет Зеленский.
Он поблагодарил всех разработчиков и производителей за работу ради государства и людей и сообщил, что эту задачу нужно выполнить как можно быстрее.
Кроме разработок дронов, участники Ставки проработали механизмы привлечения частного бизнеса к изготовлению, поставке и настройке отдельных элементов систем ПВО.
Ожидается, что сотрудничество государственного оборонного сектора, бизнеса и международных партнеров позволит перекрыть возможности РФ.
«Также подробно обсудили потенциал привлечения бизнеса в производство, поставку и настройку отдельных типов систем ПВО. В этом отношении тоже определены конкретные сроки и задачи. Комплексная цель — выход нашей оборонной промышленности и работы с партнерами на такой уровень, который обеспечит Украине достаточное качество и количество именно скоростных дронов-перехватчиков и дешевых ракет, чтобы гарантировать защиту в условиях, когда россияне наращивают производство соответствующих скоростных средств нападения», — сообщил Владимир Зеленский.
В то же время украинские разведывательные органы уже собрали данные по дальнейшим планам врага. В ответ на это Силы обороны готовят не только стандартный отпор, но и специальные мероприятия.
Последующие операции уже утверждены.
Россия терроризирует Украину реактивными дронами
Напомним, россияне активно меняют тактику и переходят на реактивные беспилотники, треть из которых сейчас используется при атаке на Украину. Как сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сбивать их гораздо сложнее: если эффективность уничтожения «классических» «Шахедов» составляет 90-95%, то реактивных БпЛА — около 60%.
При этом враг постоянно меняет маршруты, высоту и виды средств поражения, поэтому украинским пилотам приходится работать с «ювелирной» точностью, чтобы безопасно сбивать цели.