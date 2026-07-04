Украина готовит новую морскую линию обороны: Зеленский рассказал первые детали

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина планирует создать в Черном море новую линию обороны с применением дронов-перехватчиков, которые будут запускаться с разных платформ, в том числе морских беспилотников.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с выпускниками и курсантами Института Военно-Морских Сил.

Зеленский сообщил, что Украина работает над созданием новой морской линии обороны, которая станет важнейшим элементом защиты южных областей. По его словам, дроны-перехватчики планируют запускать с разных платформ, в том числе с морских беспилотников.

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«Ноу-хау, которое нам нужно — иметь линию обороны в море и применять там с разных платформ дроны-перехватчики, чтобы у нас была линия, которая защищала в воздухе Одессу, Большую Одессу, весь регион», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что современная война вынуждает Украину постоянно искать новые технологические решения. Он отметил, что массовое производство дронов-перехватчиков уже продолжается, а следующим шагом станет их интегрирование в единую систему морской обороны.

По словам Зеленского, самым ценным достижением украинских Военно-морских сил есть уникальный боевой опыт, который накапливается практически каждый день. Именно он позволяет создавать решения, которых пока нет в других странах.

Президент подчеркнул, что украинские морские беспилотники уже доказали свою эффективность во время войны. Благодаря их применению, Россия была вынуждена отвести значительную часть своего флота от украинского побережья, что позволило обеспечить работу морского продовольственного коридора. Кроме того, украинские морские дроны уже демонстрировали способность поражать не только корабли, но и воздушные цели, в том числе российские вертолеты.

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По словам президента, в будущем украинские Военно-морские силы должны стать высокотехнологичной системой, объединяющей традиционные боевые корабли, авиацию, надводные и подводные беспилотники. Следующим этапом развития станет широкое использование искусственного интеллекта и дистанционного управления техникой с берега.

Заявления Зеленского — последние новости

Напомним, в составе ВМС ВСУ создается новая бригада противоминных кораблей. Зеленский заявил, что подразделение будет работать в море и при необходимости помогать международным партнерам. Также подписан указ о создании Военно-морской академии в Одессе.

Также, Зеленский поздравил Соединенные Штаты с 250-летием и поблагодарил американцев за поддержку Украины в борьбе с полномасштабной войной России, отдельно вспомнив о системах ПВО Patriot, которые надежно защищают жизнь украинцев.

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