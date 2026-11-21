Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября рассказал о расширении гуманитарных операций на временно оккупированных территориях. После эвакуации людей из Олешков Украина готовит новые миссии в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами.

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Эвакуация из Олешков: Зеленский рассказал о новых гуманитарных операциях

Президент поблагодарил первую леди США за помощь в эвакуации и разблокировании украинцев в Олешках. Он назвал данную операцию первым успешным этапом гуманитарной работы.

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«Мы благодарны еще раз первой леди Соединенных Штатов Америки за Олешки, за эвакуацию, разблокирование и эвакуацию наших людей, граждан Украины», — сказал президент.

По словам Зеленского, он также подробно обсудил дальнейшие гуманитарные миссии с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым. В частности, речь шла о количестве людей, которых можно эвакуировать, и уже о наработанных планах.

«Мы проговорили с главкомом Драпатым и сегодня еще раз подтвердили список. Я его поздравил с днем рождения, и мы с ним подробно поговорили по поводу этих гуманитарных миссий, по количеству людей, которых мы можем эвакуировать, и какие наработки у нас есть», — пояснил Зеленский.

Президент уточнил, что обновленный перечень населенных пунктов уже был передан украинскому омбудсмену и американской стороне.

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Какие населенные пункты Херсонщины и Запорожья вошли в список гуманитарных миссий

После Олешков Украина планирует сконцентрировать внимание на других населенных пунктах Херсонской области. В список вошли Раденск, Костогрызово, Голая Пристань, Старая Збуровка, Новая Збуровка, Гладковка, Великие Копани, Кардашинка и Большая Кардашинка.

Также гуманитарные миссии планируется распространить на Запорожскую область. Среди населенных пунктов — Маячка, Златополь, Днепрорудное, Каменское, Верхняя Криница и Васильевка.

В то же время список не окончательный — его в дальнейшем будут обрабатывать и дополнять. Для этого Украина должна получить полную информацию о ситуации в каждом населенном пункте, в частности, о количестве людей, нуждающихся в помощи, и их состоянии.

«Этот список будет обновляться, будет прорабатываться, как только мы будем иметь полную информацию и цифры, сколько людей и в каком состоянии, что происходит в том или ином городе, городке нашего государства на временно оккупированных территориях», — подытожил Зеленский.

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Напомним, 17 ноября Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила американской стороне расширить гуманитарные операции еще на 10 населённых пунктов на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Тогда украинская команда планировала обсудить данное предложение с американскими посредниками. Речь шла о проведении операций по примеру эвакуации гражданских из Олешков.

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