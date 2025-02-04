Украина готовит новые санкции и разоблачает теневые схемы: главное из обращения Зеленского

Во вторник, 4 февраля, прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского. В ходе заседания обсуждалось несколько важных тем, включая финансовую чистоту, санкции, программы поддержки граждан, защиту энергетики и взаимодействие с иностранными партнерами.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в субботу, 1 февраля.

"Сегодня на СНБО были важные доклады о финансовой чистоте в стране. Недавно произошли замены руководителей налоговой службы и финмониторинга, и уже есть первые результаты. Результаты относительно теневых финансовых схем, которые наконец остановлены. И это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы – у правоохранительных органов. Уже. Расследования должны быть объективными — несмотря на то, кто нарушает закон", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что СНБО также принял решение о санкциях. Предусматривается введение нескольких жестких пакетов. Вскоре власти должны обнародовать санкционные списки.

Также обсуждались программы финансовой поддержки украинцев и бизнеса. В частности, программы "єПідтримка", "єОселя", "Зроблено в Україні", "Национальный кэшбек", бесплатное питание в школах, доплаты учителям и другие.

"Как бы ни было сложно, мы находим средства, чтобы помочь всем украинцам, украинским производителям. Почти 13 миллионов заявок на "єПідтримку", и почти 13 миллиардов гривен выплачено непосредственно украинским семьям, нашим гражданам. Количество участников программы доказывает ее нужность и необходимость аналогичных программ прямой поддержки людей. Есть уже более 5 миллионов клиентов программы "Национальный кэшбек" – это тоже такое количество участников, которое говорит само за себя. Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все эффективные форматы поддержки. И это будет – я дал соответствующие поручения правительству", – сообщил гарант.

По словам Зеленского, уже готова программа индексации пенсий, которая начнется 1 марта.

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Президент добавил, что в стране также есть значительная проблема с дисбалансом импорта и экспорта.

"Импорт – и это касается не оружия – значительно превышает наш экспорт. Тенденция, которую следует изменить", – объяснил президент.

По его мнению, следует привлекать иностранные инвестиции не только в оборонную отрасль, но и во все сферы производства.

Зеленский также сообщил о своей встрече с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Мы договорились, что миссии [МАГАТЭ – ред.] будут работать активнее… Говорили с господином Гросси и об украинцах из Энергодара, которых захватили российские оккупанты. Ожидаем, что МАГАТЭ будет активным в работе ради освобождения этих украинских граждан", – сказал президент.

Он добавил, что директор МАГАТЭ поддержал идею достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Теперь необходимо, чтобы этот проект был одобрен также Верховной Радой.

В заключение Владимир Зеленский сообщил, что команды Украины и США "уже начали предметно разговаривать".

"Сегодня руководитель Офиса Андрей Ермак говорил с Майклом Волцом, мы готовим график встреч. Также сегодня я говорил с премьер-министром Австралии, и самое главное – это новые шаги для давления на Россию за войну, давления ради справедливого мира", – подчеркнул президент Украины.

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