Украина готовит оружие против российского "Орешника": что известно о новых разработках

Угроза ракет «Орешник» / © ТСН

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Украина разрабатывает и испытывает системы перехвата ракет, способные противостоять российскому гиперзвуковому комплексу «Орешник», который представляет собой новую угрозу для территории Украины. Параллельно Киев работает над созданием собственной спутниковой инфраструктуры, чтобы уменьшить зависимость от американской системы Starlink и обеспечить независимую военную связь.

Об этом говорится в материале британского издания The Guardian.

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По словам председателя подкомитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности Федора Вениславского, Украина уже провела как минимум три испытания внеатмосферных систем поражения, предназначенных для перехвата объектов в околокосмическом пространстве. Среди перспективных решений — системы, которые могут запускаться с высотных самолетов.

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Украинская сторона рассматривает это направление как один из приоритетов оборонных разработок, поскольку Россия всё активнее использует космическое пространство для обеспечения своих военных операций и нанесения ракетных ударов.

Украина готовит ответ «Орешнику»

Особое внимание украинские разработчики уделяют противодействию баллистическим ракетам «Орешник». Эта российская система запускается в околокосмическое пространство, после чего разделяется на несколько боевых блоков, способных поражать отдельные цели.

Её перехват представляет собой сложную задачу из-за высокой скорости полёта и особенностей траектории. Кроме того, российские пусковые площадки находятся вне зоны досягаемости украинских дальнобойных средств поражения.

Именно поэтому Киев ищет возможности уничтожать ракеты непосредственно во время их полета, в частности с помощью специализированных систем, способных действовать за пределами атмосферы.

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«Это приоритет. Мы уже продемонстрировали запуски внеатмосферных систем и работаем над тем, чтобы запустить их в серийное производство», — заявил Вениславский.

В то же время он признал, что реализация таких планов потребует значительного финансирования, ведь украинский оборонный бюджет должен удовлетворять огромное количество неотложных потребностей фронта.

Киев разрабатывает альтернативу Starlink

Еще одной стратегической задачей Украины стало обеспечение независимого доступа к спутниковой связи. Необходимость этого особенно обострилась после введения ограничений на работу Starlink, которые повлияли на качество связи и создали риски для систем управления украинскими войсками.

По словам Вениславского, с начала полномасштабной войны космическая инфраструктура играет критически важную роль для украинских Сил обороны. Однако последние события продемонстрировали опасность чрезмерной зависимости от иностранных коммерческих компаний и политических решений других государств.

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Первым шагом к созданию независимой украинской спутниковой системы стал запуск аппарата Obria Nano, разработанного в сотрудничестве с датской компанией GomSpace. Он должен стать испытательной платформой для будущей сети связи, которая, по имеющимся данным, может насчитывать около 245 спутников.

Украина стремится создать собственную инфраструктуру, которая будет обеспечивать военную связь, передачу информации и другие критически важные функции независимо от решений иностранных операторов.

Удар по предприятию «Роскосмоса»

The Guardian также обращает внимание на то, что война между Украиной и Россией всё больше затрагивает космическую отрасль.

Одним из показательных эпизодов стал украинский удар 15 августа по Ракетно-космическому центру «Прогресс» в российской Самаре. По информации издания, две украинские ракеты «Фламинго» попали в производственные здания предприятия, где изготавливают ракеты-носители «Союз-2».

В частности, был поврежден цех 106А, где собирались электронные компоненты для систем запуска ракет.

Этот объект имеет стратегическое значение для российской космической программы, поскольку ракеты «Союз-2» используются для вывода спутников на орбиту. Среди задач, которые Москва планирует решать с их помощью, — развертывание собственной спутниковой сети «Рассвет», призванной стать альтернативой Starlink.

По данным издания, Украина также нанесла удары по другим объектам российской космической инфраструктуры, в частности по комплексу в подмосковном Королеве и радиотелескопу во временно оккупированном Крыму.

Космос становится ещё одним фронтом войны

Угроза для Украины заключается не только в применении «Орешника». Россия активно развивает средства противодействия спутниковым системам других государств, используемым для связи, навигации и военной разведки.

По оценкам экспертов, Москва применяет средства подавления сигналов, лазерное ослепление спутников, а также размещает вблизи иностранных космических аппаратов спутники-инспекторы, которые могут вести наблюдение за ними.

Особую озабоченность вызвали маневры российского спутника «Космос-2612» вблизи коммерческого радиолокационного спутника финской компании Iceye. Последний передает украинским военным радиолокационные снимки, которые помогают отслеживать ситуацию на поле боя.

Эксперты рассматривают подобные действия как элемент стратегического противостояния, целью которого может быть создание препятствий для работы спутников противника и сокращение срока их эксплуатации.

Эксперт по космической безопасности Шведского университета обороны Елена Гроссфельд отмечает, что милитаризация космоса уже перестала быть сценарием будущего.

«О космической войне говорили как о будущем. Но мы уже в этом будущем», — отметила эксперт.

Напомним, что Россия может использовать спутниковую сеть «Рассвет» для онлайн-управления ракетами и ударными беспилотниками типа «Шахед» над всей территорией Украины. Для этого Москве необходимо развернуть группировку из примерно 200–250 спутников, которые обеспечат необходимое покрытие.

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