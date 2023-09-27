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Украина готовит ответ на обстрелы энергетики и масштабный пожар в Подмосковье: главные новости ночи 27 сентября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
268
Время на прочтение
1 мин
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Украина готовит ответ на обстрелы энергетики и масштабный пожар в Подмосковье: главные новости ночи 27 сентября 2023 года

Пожар в Московской области

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 27 сентября 2023 года:

  • В Белом доме уверены, что Украина сохранит двухпартийную поддержку в Конгрессе Читать далее –>
  • В Московской области масштабный пожар в районе военного аэродрома Читать далее –>
  • Украина будет отвечать, если Россия снова будет бить по энергетике — Минобороны Читать далее –>
  • Оккупанты планируют принудительно депортировать население Горловки в Россию — ЦНС Читать дальше –>
  • В Минобороны Нидерландов назвали сроки передачи Украине F-16 Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
268
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