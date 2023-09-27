Украина готовит ответ на обстрелы энергетики и масштабный пожар в Подмосковье: главные новости ночи 27 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 27 сентября 2023 года:
- В Белом доме уверены, что Украина сохранит двухпартийную поддержку в Конгрессе Читать далее –>
- В Московской области масштабный пожар в районе военного аэродрома Читать далее –>
- Украина будет отвечать, если Россия снова будет бить по энергетике — Минобороны Читать далее –>
- Оккупанты планируют принудительно депортировать население Горловки в Россию — ЦНС Читать дальше –>
- В Минобороны Нидерландов назвали сроки передачи Украине F-16 Читать далее –>
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