Украина готовит ответный удар: Зеленский сделал заявление после доклада СБУ

Доклад главы СБУ президенту Владимиру Зеленскому / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответ на новую волну российской эскалации.

Об этом глава государства сообщил в Telegram после доклада руководителя СБУ Александра Поклада и заместителя главы Офиса президента Павла Палисы.

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По словам Зеленского, в ходе доклада обсуждались дальнейшие действия Украины в ответ на российские атаки. «Готовим наши ответные меры на эту волну российской эскалации», — отметил президент.

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При этом Украина работает с международными партнерами, чтобы усилить возможности Сил обороны. Зеленский сообщил, что переговоры ведутся «по всем доступным каналам» со странами, которые могут предоставить дополнительные пакеты средств противовоздушной обороны и боеприпасы для истребителей F-16.

Президент поблагодарил страны, готовые поддержать Украину необходимыми средствами для защиты от российских атак.

Отдельно Зеленский отметил, что власти продолжают выполнять запросы командиров боевых корпусов и бригад. Речь идет про потребности военных, которые они озвучивали во время встреч президента с украинскими военнослужащими на фронте.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне сообщений о подготовке Россией новой масштабной атаки.

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Напомним, накануне, 7 октября, президент заявил, что украинская разведка располагает свежей информацией о подготовке РФ к массированному удару и что Украина готовит меры противодействия.

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