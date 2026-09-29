Украина готовит противодействие реактивным "Шахедам": уже определили первые прототипы

Президент Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский провел подробное совещание с Министерством обороны Украины и военными, отвечающими за планирование производства украинского вооружения. По итогам встречи утвердили планы дальнобойных сделок на октябрь, а также определили потребности для усиления украинской авиации.

Об этом сказал президент 29 сентября.

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«Первое: утвердили наши дальнобойные операции на октябрь», — сообщил Зеленский.

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Украина договаривается об авиационных пакетах для F-16

По словам президента, отдельно определили направления необходимой поставки для украинских F-16 до конца года. Речь идет о договоренностях с конкретными странами по поводу авиационных пакетов.

«Второе: определили направления для необходимой поставки для наших F-16 до конца года. Есть конкретные страны, с которыми договариваемся о конкретных авиационных пакетах. В ближайшее время будет усиление», — отметил Зеленский.

В Украине определили первые прототипы оружия против реактивных «Шахедов»

Еще одним направлением стала разработка системы противодействия реактивным «Шахедам». Президент заявил, что уже определены первые прототипы, которые могут стать эффективным оружием против таких беспилотников.

«Третье: система противодействия реактивным „шахедам“. Определили первые прототипы, которые уже могут стать эффективным оружием. Есть четкие сроки, финансирование и объемы, которые должны быть обеспечены по производству этого оружия», — сообщил глава государства.

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Зеленский также заявил о работе над дополнительными технологиями защиты и увеличением количества перехватчиков.

«Работаем и по дополнительным защитным технологическим решениям, большему количеству эффективных перехватчиков», — добавил президент.

Напомним, после того, как российские военные атаковали Сумы управляемыми авиабомбами, а одна из них попала в школу, где в укрытии находились около 40 детей, президент Украины заявил, что 6 человек ранены, среди которых трое детей.

Он также призвал партнеров Украины усилить давление на Россию в ответ на удары.

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