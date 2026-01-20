Украина готовит революцию в небе: что известно о "умном" щите ПВО, который закроет города

Украина готовит новую систему ПВО со искусственным интеллектом / © Getty Images

Несмотря на лютые морозы и попытки армии РФ «заморозить» Украину ударами по энергетике , Киев готовит технологический ответ, который может изменить ход войны.

Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус после визита в украинскую столицу.

В своей статье он отмечает, что ключ к победе – это не просто отразить атаки, а стать «непобедимыми».

Проект Dataroom: ИИ против ракет

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров подписал соглашение с американской компанией Palantir о создании передовой системы Dataroom.

Это не просто база данных. Система будет использовать массив информации, собранный за 4 года войны (данные сенсоров, спутниковые снимки), чтобы научить искусственному интеллекту предусматривать российские атаки.

ИИ будет не только прогнозировать маршруты, но и мгновенно управлять армией дешевых автономных перехватчиков.

«У нас есть четкий план, как остановить Россию в нашем небе», — заявил Федоров.

«Осьминог» против «Шахеда»

Главная проблема нынешней ПВО – стоимость. Сбивать дешевые дроны дорогими ракетами экономически невыгодно. Украина решила эту проблему, создав собственные дешевые перехватчики.

Один из них — дрон Octopus (Осьминог) .

Цена: всего несколько тысяч долларов (против гораздо более дорогих «Шахедов»).

Радиус действия: до 200 км.

Оснащение: оптические, инфракрасные и тепловые сенсоры.

Андрей Гриценюк, руководитель кластера Brave1, называет это стратегией «размена пешек на туры».

"Война прекратится, когда враг поймет, что его политические цели не могут быть достигнуты", - говорит он.

Если план сработает, уже через полгода у Украины будет каркас общенационального щита, который сделает города безопасными.

Технологический бум

Автор публикации приводит впечатляющие цифры роста украинского ОПК:

В 2022 году производственные мощности оценивались в $1 млрд, в 2025-м - $35 млрд .

Количество производителей дронов возросло с 7 до 500.

Если в начале войны почти все удары наносила артиллерия, то сейчас 90% ударов – это дроны .

Ключевыми фигурами этого прорыва WP называет Михаила Федорова и Кирилла Буданова, недавно возглавившего Офис президента. Именно их ставка на технологии позволила Украине выстоять против гораздо большего врага.

«Мы меняем правила игры. Это будет система, где дешевые украинские перехватчики, управляемые умнейшим софтом в мире, просто сделают российские атаки бессмысленными», — резюмирует Дэвид Игнатиус.

Напомним, российская армия на фронте имеет преимущество в применении FPV-дронов на оптоволокне , которые защищены от противодействия средствами РЭБ. Применение этого оружия увеличивает так называемую «кил-зону».